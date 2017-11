Un total de 2.621 empreses han traslladat la seu fora de Catalunya

El ritme de trasllats de seu social d'empreses fora de Catalunya ha anat disminuint, malgrat que hi ha empreses que encara decideixen moure el seu domicili social cap a la resta de l'Estat. Fa un mes es va assolir la xifra màxima de trasllats setmanals: 134 companyies al dia la setmana del 16 al 20 d'octubre, amb un total de 670 canvis de domicili social. La setmana passada, del 13 al 17 de novembre, van moure la seu un total de 180 empreses (36 diàries), segons dades del Col·legi de Registradors d'Espanya. Així, comparant la mitjana diària, el nombre d'empreses que van traslladar la seva seu fora de Catalunya va caure un 73% la setmana passada en relació amb quatre setmanes enrere. Tot i la tendència a la baixa, ja són 2.621 les empreses que han traslladat el domicili social de Catalunya a l'estat espanyol des de l'1 d'octubre. D'altra banda, les darreres set setmanes 99 companyies han fet el pas invers i han traslladat la seu a Catalunya.

La setmana anterior, del 6 al 10 de novembre, van ser 289 companyies (58 al dia) les que van fer el canvi. La setmana del 23 al 27 en van ser 519 (104 al dia) i la del 30 d'octubre al 3 de novembre, en van ser 331 (83 al dia, tenint en compte que només hi havia 4 laborables). Així doncs, setmana a setmana, s'ha anat constatant el descens del ritme de trasllats –d'un 38% en dues setmanes i d'un 57% en tres setmanes-.

Pel que fa a les dades per demarcacions, Girona ha estat on menys trasllats hi ha hagut en termes absoluts -59 des de l'1-O-, i només dues empreses van moure la seu la setmana passada (una mitjana de menys d'una al dia). D'aquesta manera, el descens respecte la setmana de referència, del 16 al 20 d'octubre, ha estat del 87 per cent.