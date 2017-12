JxCAT, després de la decisió del Suprem: «Fins que no tornin tots no descansarem»

ACN Barcelona

La directora de campanya de Junts per Catalunya (JxCAT), Elsa Artadi, ha reaccionat a Twitter a la decisió del Tribunal Suprem de mantenir en presó preventiva Oriol Junqueras i Joaquim Forn, membres del Govern cessat, i l'expresident de l'ANC i el president d'Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i d'imposar fiances de 100.000 euros als altres sis.





Avui sis consellers dormiran a casa seva, però fins que no tornin TOTS no descansarem. Jordis, Quim i Oriol, no us deixarem MAI sols! — (((Elsa Artadi))) ?? (@elsa_artadi) 4 de desembre de 2017

"Avui sis consellers dormiran a casa seva però fins que no tornin tots no descansarem", ha escrit Artadi, que es presenta a les eleccions del 21-D com a número 10 de la llista que encapçala Carles Puigdemont. "Jordis, Quim i Oriol, no us deixarem mai sols", afirma també Artadi a la piulada.