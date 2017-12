Urkullu situa el concert basc com a referència

Urkullu situa el concert basc com a referència

El lehendakari, Iñigo Urkullu, va defensar el Concert Econòmic basc com a model de finançament autonòmic perquè, va assegurar, «no és un règim de privilegi», sinó «un sistema just i solidari», que «pot ser una referència per al sistema de finançament de les comunitats». La majoria dels partits i nombrosos presidents autonòmics van rebutjar la proposta del lehendakari.