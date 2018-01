Un organisme estatal acusa directament el Govern rus d'usar el procés per «confondre»

Un informe de l'Institut Espanyol d'Estudis Estratègics (IEEE) acusa directament el Govern rus de generar «confusió» a les xarxes socials sobre la crisi de Catalunya amb l'objectiu d'afeblir a Espanya i així desestabilitzar un país membre de l'OTAN. El document ha estat redactat per Josep Baqués, doctor en Ciències Polítiques per la Universitat de Barcelona, sota el títol de «Anàlisi de tendències geopolítiques a escala global». En ell, analitza el paper de les grans potències en el context mundial i el que vaticina que serà el seu lloc durant els propers anys. En aquest context, augura que «les ones expansives» de la geopolítica mundial també arribaran a Espanya en els pròxims lustres i posa l'exemple de Rússia en l'actual crisi de Catalunya. «El Kremlin està aprofitant el repte català per desestabilitzar, emprant per a això una política destinada a generar confusió des de les xarxes socials en una línia similar a la utilitzada per influir en les recents eleccions dels Estats Units», sosté. Segons la seva opinió, Moscou no té interès «específic» a Espanya perquè està «massa lluny» de la seva àrea d'influència i només aspira a «fomentar» les desavinences a Catalunya per així debilitar un Estat membre de l'OTAN. Aquesta estratègia creu que pot repetir-se en els propers anys en altres estats europeus.