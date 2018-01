Fitur Confiança que els turistes espanyols no evitaran Catalunya

Catalunya desembarca a Fitur, la principal fira del sector turístic que se celebra a Madrid fins aquest diumenge, amb la confiança que el mercat espanyol «no hi renunciarà» com a destí turístic. El director general de Turisme, Octavi Bono, va destacar que s'ha iniciat un «procés de recuperació clar» aquest primer trimestre de 2018, després de la davallada de l'últim trimestre de 2017 com a conseqüència de la situació política. L'estand de l'Agència Catalana de Turisme d'enguany està centrat en el turisme cultural amb la promoció del patrimoni català, com els castellers o els museus del Principat, i ocupa la mateixa superfície que l'any anterior. L'estand va rebre la visita del ministre Álvaro Nadal.