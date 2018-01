Puigdemont, la marca españa

Si la Marca Espanya mesura l'impacte internacional dels personatges lligats a aquesta geografia, Carles Puigdemont és el principar representant d'aquesta figura de màrqueting.

Cap artista, empresari i molt menys polític pot disputar-li el lideratge. Ahir mateix, Rafa Nadal era només el segon espanyol més radiografiat del planeta. Dins i fora, perquè tots els mitjans de comunicació estatals van mantenir durant la jornada d'ahir tres titulars simultanis sobre el 130 president de Catalunya. A l'altura de The Guardian, La Repubblica i una relació planetària.

El protagonisme universal de Puigdemont mesura la seva influència, no l'afecte que suscita. El mateix passa amb Kim Jong-un o amb el papa Francesc. En l'àmbit espanyol, el candidat a tornar a presidir la Generalitat és el polític més odiat entre els que no el voten, i segurament els sobren els motius. No obstant això, també ha estat votat en condicions d'arribar a la presidència, un petit detall que era fonamental quan la democràcia es mesurava en eleccions i no en adhesions. I si el pròfug va obtenir 36 diputats des de Brussel·les, sembla estrany prohibir-li que substanciï les seves pretensions sobre aquesta força.

L'encàrrec de la crisi catalana als tribunals només ha servit perquè un jutge del Suprem no decreti la detenció d'algú a qui diu que vol aturar.

Davant l'incomprensible, és preferible cenyir-se a la guerra d'imatge. A qui s'entrevistaria avui un canal de televisió internacional, a Rajoy o a Puigdemont? La gira del candidat a president no només hauria de contrarestar amb la condemna al foc etern, sinó oferint al món una visió alternativa. Fins i tot un independentista acceptarà que Espanya és molt més que Puigdemont, d'aquí la estupefacció davant la constatació ahir mateix que Puigdemont és l'única notícia espanyola incrustada a les portades internacionals. Potser convindria més fitxar-com a símbol de la Marca Espanya, a través de la falsa detenció de la solució Carrillo, en lloc d'insistir a llaurar-li una reputació de malfactor de llegenda.