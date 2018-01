Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home de 76 anys a Terrassa

Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home de 76 anys localitzat mort dijous a la tarda en un habitatge de Terrassa. La víctima és un veí del municipi, de nacionalitat espanyola, i el seu cos presentava signes de violència. L'avís es va produir al voltant de les sis de la tarda quan una veïna va alertar que feia dies que no veia la víctima i que al seu domicili s'hi veia llum ininterrompudament. Els Bombers van accedir al pis per fer les comprovacions amb els Mossos i van trobar-hi l'home. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació per esclarir el cas, que es troba sota secret de sumari.