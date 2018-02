El rei Felip VI tornarà a Catalunya per primer cop després de l'1-O

El rei Felip VI participarà demà en el sopar oficial del Mobile World Congress (MWC) que se celebrarà a Barcelona, en la qual serà la seva primera visita a Catalunya després del referèndum independentista de l'1-O. El congrés anual de telefonia mòbil és una cita fixa en l'agenda del rei, però aquest any té la particularitat que se celebra sense que s'hagi format Govern a Catalunya després de les eleccions de desembre i en plena aplicació de l'article 155 per la qual cosa és el Govern central qui controla l'Administració catalana. Serà el sisè any que té lloc aquesta trobada amb representants polítics i econòmics d'alt nivell i el segon en el Palau de la Música; el 2016 es va celebrar al Liceu, i el 2015 en el Palau de Pedralbes de Barcelona. Aquest sopar previ al congrés es va instaurar quan Barcelona es va convertir en Mobile World Capital, i fins el 2014 s'organitzava al Palauet Albéniz, immoble dedicat a allotjar la Família Reial en les seves visites a Barcelona.



Després dels atemptats

La darrera vegada que el rei va viatjar a Catalunya va ser l'agost passat, per participar en la manifestació de repulsa pels atemptats de Barcelona i Cambrils i visitar els ferits. Tant el rei com el president del Govern central, Mariano Rajoy, van ser rebuts amb piulades i crits en aquesta marxa de protesta, en un moment en el qual el procés independentista començava a prendre velocitat de cara a l'1-O. Al novembre, la GSMA, organitzadora del MWC, va avisar que la continuïtat de l'esdeveniment podia estar en risc. La cita del 2018 ja era inamovible però l'organització va assenyalar que perquè Barcelona segueixi sent seu fins el 2023, data prevista en l'actual contracte, és necessària estabilitat política i seguretat. Amb la seva presència, el rei confirma el seu suport a un esdeveniment que aquest any comptarà amb més de 2.300 expositors i més de 170 delegacions internacionals, i s'estima un impacte econòmic de 471 milions d'euros i 13.000 ocupacions temporals, segons càlculs del conseller delegat de l'associació impulsora, GSMA, John Hoffman.

Felip VI torna a Barcelona després d'haver mantingut una postura ferma en defensa de la legalitat i la Constitució després de l'1-O. l dia 3, el rei va transmetre el seu primer missatge extraordinari als espanyols, un discurs en el qual va acusar el llavors Govern català d'haver incorregut en una «deslleialtat inadmissible».