El cònsol de Finlàndia cessat veu una «caça de bruixes» de l'Estat

El president del Parlament, Roger Torrent, es va reunir amb el que fins fa una setmana era secretari general del cos consular a Barcelona i cònsol honorari de Finlàndia a la capital, Albert Ginjaume, després de ser cessat pel Ministeri d'Afers Exteriors , fet que veu part d'una «caça de bruixes». En declaracions després de la reunió, Ginjaume va assegurar que desconeix el motiu del seu cessament, tot i que creu que el detonant va ser la invitació que van cursar a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, perquè acudís a un dinar amb el cos consular.

«No soc conscient d'haver fet alguna cosa malament ni d'haver actuat ni influenciat políticament sobre ningú», va subratllar Ginjaume, que va explicar que Conesa va explicar què és la Diputació i les seves funcions, i que la invitació va ser en la seva condició del càrrec que ocupa i no en funció de si és independentista o no. Després d'apuntar que ell no és independentista, va assegurar que al Ministeri d'Afers Exteriors hi ha «una caça de bruixes perquè cessen la gent sense saber el motiu ni deixen que puguin expressar la seva opinió». Segons Ginjaume, va demanar al Ministeri el motiu del seu cessament però només li responen que l'únic interlocutor és l'Ambaixada de Finlàndia, l'ambaixadora constata que tenen «una paper molt difícil, perquè la Convenció de Viena preveu que un país receptor, com Espanya, pot cessar qualsevol diplomàtic sense donar cap argumentació».

«Finlàndia ha demanat explicacions però de moment no les han donat. Esperen que els les donaran però no poden fer gaire més», va afegir Ginjaume, que sospita que no era de l'agrat del Ministeri, i que, cessant-lo com a cònsol de Finlàndia , l'apartaven del càrrec de secretari general del cos consular.