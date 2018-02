Acciona xifra en 308 els milions que rebria de la Generalitat pel cas ATLL

Acciona estima en 308,30 milions d'euros l'import que li correspon rebre de la Generalitat en el cas que finalment s'anul·lés i se li retirés el contracte de concessió d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL), la companyia que gestiona el proveïment d'aigua en alta per a 4,5 milions d'habitants de l'àrea metropolitana de Barcelona.

La companyia assegura que aquesta xifra confirma que una suposada rescissió del contracte no li suposarà crear cap patrimonial ni sortida de recursos. En concret, Acciona calcula que la Generalitat li hauria de reemborsar 268,8 milions pel cànon pagat per la concessió que encara no s'ha amortitzat i 39,5 milions més per les obres de millora dutes a terme a les instal·lacions d'ATLL.

El grup informa d'aquestes xifres davant el supòsit que el Tribunal Suprem falli davant els recursos que encara té pendents, en la mateixa línia que ho va fer fa una setmana sobre dos d'aquests recursos, en els quals ratifica la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del juliol del 2015 que defensa l'anul·lació del contracte.

No obstant això, la companyia de construcció, renovables i serveis ja va indicar que mantindrà aquesta concessió fins que l'Alt Tribunal resolgui tots els recursos, entre ells el presentat per la mateixa empresa. En aquest sentit, Acciona ja va indicar que «està fonamentat en motius diferents» als recursos sobre els quals acaba de pronunciar-se el Suprem. A més, va avançar que un cop falli i notifiqui aquesta sentència, «n'analitzarà els fonaments jurídics» per, si s'escau, «determinar les accions legals i judicials que corresponguin».