Investiguen si un dels conductors del xoc de Llardecans va xocar intencionadament

Els Mossos d'Esquadra investiguen si el conductor de la furgoneta que va xocar amb un vehicle aquest diumenge a la nit a Llardecans, al Segrià, va envair el sentit contrari de manera intencionada i si després es va autolesionar, segons ha avançat la cadena Ser. El cos policial ha confirmat a l'ACN que alguns testimonis haurien declarat que van veure el conductor de la furgoneta (d'assistència en carretera) sortir del seu vehicle després del xoc i tot seguit fer-se talls al cos amb un estri punxant.

Els agents investiguen les causes de l'accident per esbrinar per quins motius la furgoneta va envair el sentit contrari i va xocar contra un altre vehicle, en el quan viatjaven tres persones, dues de les quals van morir, i esperen els resultats de l'autòpsia per saber si el conductor de la furgoneta va acabar morint a causa de les ferides causades per l'accident o pels talls que es va provocar ell mateix després del xoc.

El sinistre es va produir aquest diumenge al vespre, a un quart i mig de nou, al punt quilomètric 106 de la C-12 quan una furgoneta va envair el carril contrari per causes que es desconeixen i va impactar frontalment amb un cotxe.

Segons el Servei Català de Trànsit, les víctimes mortals de l'accident són el conductor de la furgoneta, E.V.F., de 39 anys, nacionalitat espanyola i veí de Lleida; el conductor del turisme V.C.G, de 50 anys, nacionalitat espanyola i veí d'Alpicat, i la passatgera posterior d'aquest vehicle, M.R.H, de 64 anys, nacionalitat espanyola i veïna de Golmés. La passatgera davantera del turisme va quedar ferida greu i va ser traslladada a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

El conductor del turisme, V. C. G., era un mosso d'esquadra fora de servei que treballava a la comissaria de Lleida. En un missatge al seu perfil oficial de Twitter, els Mossos han traslladat els seu condol a familiars i amics de l'agent i al de les altres dues víctimes mortals.

Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d´Esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalitat, els quals van fer tasques d´excarceració, i set ambulàncies del Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM). El SEM també va donar suport psicològic als familiars de les víctimes.

Pel que fa a l'afectació viària, es va haver de tallar la C-12 a Llardecans, en tots dos sentits, fins a les 01.50 h, tot i que hi va haver desviaments senyalitzats.