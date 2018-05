Llarena reclama a Alemanya que no caigui en «l'error» de la justícia belga

El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va informar ahir per carta al fiscal del tribunal alemany que ha de resoldre el lliurament de l'expresident Carles Puigdemont que l'ordre de detenció europea cursada contra ell reuneix tots els requisits formals i no han de caure en el mateix error que Bèlgica.

El magistrat que s'encarrega del sumari obert pel procés a l'alt tribunal va actuar així per evitar l'error d'interpretació que, al seu parer, van cometre ahir les autoritats belgues en assenyalar defectes de forma en l'ordre europea de detenció cursada des el Suprem contra els exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig.

La seva entrega va ser denegada per Bèlgica adduint errors formals. Els belgues van considerar que l'ordre europea de detenció s'ha de basar en una ordre de detenció nacional o un document amb valor executiu similar, diu Llarena en la seva carta.

I afegeix que les seves peticions de lliurament es basen en actuacions de processament, els quals tenen un valor no ja igual, sinó superior a una ordre de detenció. De l'escrit del magistrat es dedueix, d'aquesta manera, que si hi ha hagut un error respecte a les ordres europees de detenció cursades a Bèlgica, aquest ha estat comès per les autoritats d'aquell país, en desconèixer el valor executiu de les actuacions de processament. I per això vol informar Alemanya.

L'assumpte de fons que el magistrat retreu a Bèlgica i explica a Alemanya és que la norma que regula les ordres europees de detenció, la decisió Marc relativa a l'ordre de detenció europea, estableix com a requisit que estiguin basades en una ordre de detenció nacional.



«Sentència ferma»

Però també preveu «una sentència ferma» o «qualsevol altra resolució judicial executiva que tingui la mateixa força». És en aquest punt onconsidera que s'han equivocat les autoritats belgues, doncs un acte de processament té, en el nostre ordenament, més pes que una simple ordre de detenció.

En tot cas, Llarena va explicar que l'ordre de processament contra Puigdemont que sustenta l'ordre lliurada el passat 23 de març contra ell és equiparable o superior a una ordre de detenció.

La defensa alemanya de l'expresident Carles Puigdemont pretén que es revoqui l'ordre de detenció contra el seu defensat, recolzada en la decisió de la Justícia belga que ha rebutjat l'extradició.

La defensa de Puigdemont va orientar la seva nova estratègia cap a la recerca d'un paral·lelisme amb el cas de Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig, a Brussel·les, i la sol·licitud de lliurament a Espanya va ser denegada ahir per «defectes de forma».

El lletrat Wolfgang Schomburg, defensor a Alemanya de l'expresident Puigdemont, va presentar un recurs davant l'Audiència Territorial de Schleswig Holstein perquè es revoqui l'ordre de detenció internacional.

Per la seva banda, la Fiscalia va sol·licitar al jutge del cas obert pel procès al Suprem, Pablo Llarena, dicti noves ordres de detenció europea dirigides a Bèlgica contra els exconsellers catalans Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig, la entrega a Espanya va ser rebutjada ahir per defectes de forma.

El Ministeri Públic està d'acord amb el magistrat en què l'error quant al lliurament dels exconsellers processats en la causa oberta pel Procés ha estat comès per Belgica, i no per l'alt tribunal espanyol.