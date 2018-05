Crítiques des d'ERC, CUP, PSC i els comuns a la falta de paritat

El diputat d'ERC Ruben Wagensberg va carregar contra la falta de paritat de gènere del nou Govern de Quim Torra, en considerar que «no hi ha excusa possible per explicar» que únicament hi hagi tres conselleres, davant deu consellers i el president, unes crítiques que també han abocat la CUP i el PSC. Torra va signar el decret de nomenament dels nous membres del consell executiu català, que incorpora a dos exconsellers en presó preventiva, Jordi Turull (Presidència) i Josep Rull (Territori i Sostenibilitat), i a altres dos fugits a Bèlgica, Antoni Comín (Salut) i Lluís Puig (Cultura).

En un total de 14 conselleries, només hi ha tres dones al capdavant d'elles: Elsa Artadi (JxCat), portaveu del Govern i consellera d'Empresa i Coneixement; Ester Capella, en Justícia), i Teresa Jordà, en Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació), aquestes dues últimes d'ERC.

Una falta de paritat que va ser criticada pel diputat d'Esquerra Republicana Ruben Wagensberg a través de Twitter: «No hi ha excusa possible per explicar-ho: deu homes, tres dones».

Es dóna el cas que, el passat 6 de març, dos dies abans de la vaga feminista del 8M, totes les diputades d'ERC al Parlament van oferir una roda de premsa en la qual van exigir paritat entre homes i dones en el nou Govern, i van avisar que la formació republicana estaria «atenta», segons va expressar la llavors diputada i expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Catalunya en Comú Podem va criticar a través de les xarxes socials que només hi hagi tres conselleres en el Govern de Quim Torra i s'ha preguntat «on són les dones». El líder dels Comuns, Xavier Domènech, va considerar amb una piulada que «sembla que per Junts per Catalunya i ERC el 8 de març i tots els 8 de març que ens han precedit no han existit». En el mateix sentit, la portaveu parlamentària de CatECP, Elisenda Alamany, va afirmar que «teníem l'oportunitat de fer un govern que estigués a l'altura del país que representa, reflex d'una societat que avança».

L'actual diputada de la CUP Natàlia Sànchez va censurar també la falta de dones tant en el Govern com en la Mesa del Parlament (amb només una dona de set membres): «Quim Torra, JxCat i ERC... Com penseu arreglar el nyap que heu fet amb aquesta proposta de Govern que no compleix ni els mínims de paritat?».

I l'exdiputada anticapitalista Eulàlia Reguant va preguntar a JxCat i ERC: «La llei d'igualtat la defensem només en els articles suspesos o en la seva totalitat? I els homes que accepten també en són, de responsables», va dir, en referència a articles de l'esmentada llei que exigien una representació paritària en poders públics.

D'altra banda, també des del PSC es van reiterar les crítiques des de diferents dirigents sobre aquesta qüestió, com per exemple el primer secretari socialista, Miquel Iceta, que va qualificar d'«inexcusable» que n'hi hagi únicament tres conselleres i va assegurar que «no atén a un mínim criteri de paritat».

També la Joventut Socialista de Catalunya (JSC) va ironitzar en Twitter amb què «sembla que la república FEMINISTA haurà d'esperar... quins ous», mentre que el diputat socialista Jordi Terrades va recordar a Torra que «un Govern amb deu homes i tres dones no sembla gens igualitari, caldrà recordar que la llei d'igualtat preveu la paritat».