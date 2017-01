Cavalcada de Reis: a quina hora arriben al teu municipi?

AGULLANA

A 2/4 de 7 de la tarda, cavalcada dels Reis de l´Orient a l´Ajuntament d´Agullana. A 2/4 de 9 del vespre, arribada a la plaça Major de l´Estrada. Hi haurà xocolatada pels nens a la sala de la Concòrdia.

AIGUAVIVA

A partir de les 7 de la tarda inici de la cavalcada de Reis pels principals carrers de la localitat.

ARBÚCIES

A 2/4 de 7 de la tarda, a l´hotel d´Entitats, arribada de ses majestats els Tres Reis d´Orient.

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

La cavalcada començarà a les 7 de la tarda des del nou magatzem d´Avinyonet i continuarà fins a la Plaça del poble. A continuació, els Reis repartiràn regals a petits i grans a la sala de la Societat.

BANYOLES

D´11 del matí a les 2 de la tarda, a l´Ambaixada Reial del Claustre del Monestir de Sant Esteve, recollida de cartes i visita del patge reial.

A les 5 de la tarda, a l´Estany de Banyoles, xocolatada de Reis.

A 2/4 de 7 de la tarda presentació dels Reis i inici de la cavalcada de Ses majestats. Recorregut: Inici a l´estany (entre Hotel Mirallac i Oficina de Turisme), passeig Darder, la Barca, Vallespirans, plaça de les Rodes, Jacint Verdaguer, Dr. Hysern, passeig Indústria, Àngel Guimerà, plaça Major, Major, Pia almoina i final a la Muralla. En cas de pluja intensa durant tot el dia, els actes del dia 5 a la tarda, es portarien a terme dins el pavelló de la Draga.

BELLCAIRE D´EMPORDÀ

A les 7 de la tarda, cavalcada dels Tres Reis.

BESALÚ

A les 6 de la tarda, arribada de la cavalcada reial pel pont. Recorregut: carrer del pont, Tallaferro i plaça de la Llibertat on els més petits podran saludar els Tres Reis Mags. Hi haurà xocolata calenta per a tothom.

BESCANÓ

De 2/4 de 4 a 2/4 de 6 de la tarda, el carter reial serà davant l´església de Sant Llorenç.

A les 7 de la tarda, Cavalcada de Reis. Recorregut: carrer Assumpta, Dalmau de Cendra, Beat Buch i Canigó amb arribada a la sala Polivalent, on es farà l´adoració.

BLANES

A les 5 de la tarda, arribada al port de Ses Majestats Reials.

A les 7 de la tarda, inici de la cavalcada que enfilarà des del port resseguint el Passeig de la Mestrança, Passeig Pau Casals i part del Passeig Cortils i Vieta. Des d´aquí, pujaran Carrer Ample a munt, giraran per la Plaça Solidaritat, baixaran per la Rambla Joaquim Ruyra i tombaran pel Carrer Doctor Xavier Brunet.

BEGUR

A les 6 de la tarda, la cavalcada de Reis passarà pels carrers de Santa Reparada, de Santa Teresa i de Sant Pere, fins arribar a la plaça de la Vila.

A 1/4 de 8, cavalcada de Reis al local Polivalent d´Esclanyà.

A 2/4 d´11 del vespre, tradicional Ball del Fanalet al Casal de la Gent Gran.

BORDILS

Els Reis arribaràn a 2/4 de 7 del vespre al campament instal·lat al parc de davant del cementiri, al costat de la Travessia del Padró. El recorregut es farà pel carrer Montserrat, seguint cap al carrer Almeda i fins a l´Ajuntament on es farán els discursos, la salutació reial i es repartirà coca i xocolata per a tothom.

CADAQUÉS

A 2/4 de 7 de la tarda, a sa Riba des Poal, arribada de Ses majestats Es Tres Reis.

CALONGE

A les 6 de la tarda els Reis arribaran pel Passeig d´Hivern i faran un recorregut per la plaça de la Concòrdia, el carrer de la Rutlla, Àngel Guimerà fins a l´Església de Sant Martí, on els reis rebran els infants i recolliran les seves cartes.

CAMPDEVÀNOL

A les 5 de la tarda, visita dels Reis a la residència geriàtrica.

A 2/4 de 7 de la tarda, visita al barri de Pernau.

A les 6 de la tarda, des de l´Heliport, sortida de la Cavalcada.

A 1/4 de 8 del vespre, a la plaça de l´Església, adoració.

A 3/4 de 8, Taula dels Reis.

A 1/4 de 9 del vespre, a la sala Diagonal, rebuda dels Reis als nens i nenes i entrega de les Claus de la vila.

A 2/4 de 10 del vespre, visita dels Reis a l´hospital de Campdevànol.

CAMPELLES

A les 9 del vespre, Cavalcada de Reis.

CAMPLLONG

A les 7 de la tarda, pels carrers, Cavalcada dels Reis acompanyats de la Colla de Timbalers i Grallers. L´arribada serà al local social, on Ses Majestats rebran als nens i nenes.

CAMPRODON

A partir de les 6 de la tarda, cavalcada dels Reis Mags pels carrers de Camprodon. Tot seguit, Ses majestats rebran tots els nens i nenes al monestir de Sant Pere.

CASSÀ DE LA SELVA

Des de les 5 de la tarda, campament reial a la plaça de la Coma.

Desfilada a partir de 2/4 de 7. Recorregut: passeig del Ferrocarril, Rambla Onze de Setembre, carrer Ample, Raval, Bonavista, passeig Vilaret, carrer Barraquetes i plaça de la Coma.

Un cop acabada la cavalcada, els Tres Reis visitaran els infants malalts als seus domicilis.

CASTELL D´ARO

A les 8 del vespre cavalcada dels Reis de l´Orient. Recorregut: Avinguda de la Platja - carrer Amadeu Vives-, Plaça Poeta Sitjar, avinguda de la Platja -fins a les escales per a vianants-, Església de Santa Maria -doració a l´infant-, Sala Polivalent -rebuda per les autoritats a partir de 2/4 de 9-.

CASTELLÓ D´EMPÚRIES

A les 5 de la tarda, els Reis d´Orient arribaran a la plaça Palmeres, al Club Nàutic.

A les 7 de la tarda, cavalcada dels Reis de l´Orient pels carrers i places del centre històric.

CELRÀ

A 2/4 de 7, la cavalcada de Reis sortirà del parc infantil de Palagret.

FIGUERES

La cavalcada començarà a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu de la mà, passant pel Carrer Nou, Castelló, Rutlla, Camaño, Rambla i Girona per arribar finalment a la plaça de l´Ajuntament. Un cop allà, per amenitzar l´espera als més petits, la companyia «El Pot Petit» portarà a terme un espectacle dissenyat per a l´ocasió.

A la mateixa hora, a la Plaça Catalunya hi haurà un campament reial on els que s´han endarrerit amb la carta, podran lliurar-la en mà als patges que hi faran guàrdia.

FORTIÀ

A partir de les 7 de la tarda, a la plaça Catalunya, cavalcada de Reis. En finalitzar, recepció dels Reis al Centre Agrícola i Social.

CALONGE

A 2/4 de 7 els Reis arribaran per l´Avinguda Costa Brava i faran un recorregut per la plaça de Catalunya i el carrer Sant Antoni fins a la plaça de la Llibertat, on els reis adorarn el nen Jesús. Després aniran al Palau Firal, on rebran els infants i recolliran les seves cartes.

GIRONA

A 2/4 de 6 de la tarda la cavalcada de Reis s´iniciarà als Jardins de la Muralla, passeig Fora Muralla, pujada de les Pedreres, carrer del Carme, passera de l´Alferes Huarte, passeig del General Mendoza, carrer d´Ultònia, Migdia, la Creu, Joan Maragall, plaça de Pompeu Fabra, Gran Via de Jaume I, avinguda de Sant Francesc, lateral nord de la plaça de Catalunya, pujada del pont de Pedra i plaça del Vi.

Aproximadament a les 8 del vespre, pregó dels Reis d´Orient a la plaça del Vi (interpretat en llengua de signes per l´Associació Gironina de Sords). Durant el pregó dels Reis a la plaça del Vi hi haurà un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda.

GOMBRÈN

A les 7 de la tarda, per la carretera del Cortal, arribada dels Reis d´Orient. Un cop al poble, hi haurà vi calent, coca i xocolatada desfeta per tothom.

HOSTALRIC

La cavalcada sortirà a 2/4 de 7 de la tarda de la Via Romana (a la cruïlla amb el carrer Girona). A partir d´aquí continuaràn pel mateix carrer Girona, l´Avinguda Fortalesa, Via Romana, carrer Major, carrer Raval i carrer Ravalet. En acabar, els reis rebran a tots els nens i nenes al Centre Cultural Serafí Pitarra.

L´ESCALA

A les 6 de la tarda arribada de Ses Majestats els Reis Mags d´Orient per la platja.

L´ESTARTIT

A les 6 de la tarda, espectacle de benvinguda als Tres Reis d´Orient, a la plaça del Port.

A les 8, castell de focs a la Platgeta.

A 1/4 de 9 cavalcada dels Tres Reis d´Orient pels carrers de l´Estartit fins a la plaça de l´Església.

LA BISBAL D´EMPORDÀ

A les 6 de la tarda, ball de gegants Reial davatn les Voltes.

A 2/4 de 7 de la tarda, arribada dels Reis. Recorregut: carrer 6 d'octubre, Les Voltes, Llibertat, Valls, Ample, Mesures i plaça Major.

A les 7 de la tarda, ofrena al Nen Jesús a la plaça Major.

A 2/4 de 8, rebuda reial a la plaça del Castell.

LA JONQUERA

A les 6 de la tarda, arribada de Ses majestats els Tres Reis de l´Orient pel carrer major. Enguany arriben acompanyats dels Tambors i els Xanquers de l´Albera.

LA VALL DE BIANYA

A les 6 de la tarda, arribada dels Reis Mags de l´Orient acompanyats per la Colla Gegantera, al Centre Cívic de l'Hostalnou de Bianya.

LES PLANES D´HOSTOLES

A les 6 de la tarda, a la Plaça del Jonquer, arribada dels Tres Reis. Des d´aquí iniciaran un recorregut pel poble fins arribar a la Plaça Nova, on rebran els nens i nenes.

LLAFRANC

A 2/4 de 7 de la tarda arribada en barca de Ses Majestat Reials d´Orient i xocolatada popular, al Port de Llafranc.

LLANARS

A les 7 de la tarda, arribada de Ses Majestats els Reis acompanyats de Xarop de Canya. Adoració a l´església i rebuda de tots els nens al campament situat al Camp del Toro.

LLAGOSTERA

A les 7 de la tarda començarà la cavalcada a l´avinguda de l´Esport i passarà pel passeig Romeu, Pau Casals, passeig Pompeu Fabra, Fivaller, Almogàvers i plaça Catalunya, on es farà la tradicional recepció reial.

LLORET DE MAR

A les 6 de la tarda arribada dels Tres Reis de l´Orient a la plaça de la Vila. Tot seguit, cavalcada reial fins a arribar al Pavelló Municipal d´Esports. Un cop arribin els Reis al Pavelló, rebran a tots els nens. Hi haurà caramels sense gluten.

NAVATA

A les 8 del vespre, els Reis arribaran per la carretera d´Olot.

OGASSA

A 2/4 de 6 de la tarda, Cavalcada de Reis.

OLOT

De les 11 del matí fins les 2 del migdia, a la plaça Josep Clarà, tallers de manualitats.

A 2/4 de 7 de la tarda inici de la cavalcada de reis a la plaça de Josep Clarà que recorrerà els carrers Mulleras, Bisbe Lorenzana, Serra Ginesta, Major i Sant Esteve fins arribar al passeig d´en Blay, on l´alcalde d´Olot rebrà a Melcior, Gaspar i Baltasar.

Un cop rebuda la clau de la ciutat, els Reis s´asseuran als trons per rebre a tots els nens i nenes i començarà el Concurs de Fanals Miquel Gou.

A les 9 del vespre, lliurament dels premis del concurs.

PALAFRUGELL

A 2/4 de 12 del migdia, al Museu del Suro taller de fanalets de reis amb suro.

A 2/4 de 7 de la tarda, al port de Llafranc, arribada en barca de Ses Majestats. Cavalcada de Ses Majestats Reials d´Orient des del carrer Torres i Jonama fins a la plaça Nova. Els nens i nenes que portin fanalets de reis seran obsequiats amb un got de xocolata desfeta.

PALAMÓS

De les 11 del matí a la 1 del migdia, taller de fanalets a La Nau dels 50 metres amb festa infantil inclosa amb Fefe i Cia.

A les 6 de la tarda, arribada de Ses Majestats els Reis d´Orient al Moll Vell, amb una xocolatada.

Tot seguit, cavalcada de Ses Majestat que sortirà de Sant Joan i com cada any passarà pels carrers principals fins al teatre La Gorga.

A les 8 del vespre, els Reis saludaran personalment als nens.

PALS

La cavalcada comença a les 6 de la tarda des del Carrer Enginyer Algarra. Continua pels principals carrers de la localitat, passant per l´esglèsia, fins al Pavelló, on tindrà lloc la recepció de les darreres cartes.

PERALADA

A les 6 de la tarda cavalcada dels Reis Mags d´Orient a Vilanova de la Muga. Recorregut: c. Major, plaça Major, c. del Fort i plaça de l´Església.

A 2/4 de 8 del vespre, cavalcada dels Reis Mags d´Orient. Recorregut: Pg. de La Principal de Peralada, c. Sant Joan, c. i plaça del Carme, c. Sabateria, plaça Peixateria ­­i plaça Gran.

PLANOLES

A 2/4 de 7 de la tarda després del tercet cohet d´avís.

PLATJA D´ARO

A les 6 de la tarda cavalcada dels Reis de l´Orient. Recorregut: Avinguda Cavall Bernat, S´Agaró, Juli Garreta, Castell d´Aro, Puig S´Agoita, Església de Santa Maria -adoració a l´infant-, Vicenç Bou, Castell d´Aro, Plaça d´Europa -entrada a peu-, i Palau d´Esports i Congressos -rebuda per les autoritats a partir de les 7 de la tarda.

QUART

La cavalcada de Reis sortirà des del Local Social a les 5 de la tarda, passant per la plaça de l´Estació, el carrer del Tren, i arribant finalment a l´Ajuntament.

RIBES DE FRESER

A les 5 de la tarda, concentració a l´aparcament de l´oficina de turisme per esperar els Reis amb xocolatada.

A 2/4 de 6 de la tarda, Cavalcada de Reis. Recorregut: Oficina de turisme, carrer Sant Quintí, carrer Major i plaça de l´Ajuntament.

RIPOLL

A les 6 de la tarda, arribada per la carretera de Barcelona. Recorregut: passeig Ragull, Macià Bonaplata, carretera d´Olot, Indústria, Tarragona, Progrés,

Macià Bonaplata, plaça Gran, plaça Sant Eudald, Sant Pere, i plaça Abat Oliba.

Un cop a la plaça de l´Ajuntament, després dels parlaments, els Reis s´encaminaran a l´Església de Sant Pere (plaça Abat Oliba-entrada per Raval de Sant Pere) per rebre cartes i peticions, fins a les 10 de la nit.

RIUDELLOTS

El recorregut començarà a les 7 de la tarda des l'Avinguda Països Catalans fins a l'encreuament de la carretera C-25, per enllaçar amb la Baixada de les Acàcies, el carrer Major i finalitzarà a la plaça de l'Església on tindrà lloc els parlaments dels Reis i la benvinguda per part de l'alcaldessa, Montserrat Roura.

ROSES

A les 7 de la tarda, cavalcada de Ses Majestats els Reis d´Orient. Recorregut: rotonda de l´Oficina de Turisme, avinguda de Rhode, avinguda Jaume I i carrer dels Pescadors.

Tot seguit, a la plaça de Frederic Rahola, parlaments i recepció dels Reis.

SALT

De les 3 de la tarda a 2/4 de 7 de la tarda, a la pista poliesportiva municipal, campament de benvinguda dels Reis.

A les 7 de la tarda, desfilada reial amb nou recorregut. Sortida a la zona esportiva, carrer Miquel Martí i Pol, Mercè Rodoreda, Major, travessia Santa Eugènia, Sant Antoni i la Factoria Cultural Coma Cros.

SANT ANTONI DE CALONGE

De les 11 del matí a les 2 del migdia, campament reial de Sant Antoni a l´espigó del mig.

A 2/4 de 7 de la tarda, cavalcada de Reis. Sortida de l´Avinguda Costa Brava i recorregut per la Plaça de Catalunya i carrer Sant Antoni fins a la Plaça de la Llibertat, on els reis adoraran el nen Jesús. Després aniran al Palau Firal, on rebran els infants i recolliran les seves cartes.

SANTA COLOMA DE FARNERS

A les 6 de la tarda, inici de la cavalcada pel carrer Camprodon.

SANT HILARI SACALM

A les 6 de la tarda, inici de la cavalcada a la rotonda de Cal Rei pels principals carrers dels nucli urbà de la localitat fins arribar a la plaça de l´Esglèsia on tindrà lloc l´entrega de claus a ses Majestats.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Inici a les 7 de la tarda des de la zona esportiva de Vilartagues, carretera Girona, rambla Vidal, Passeig del Mar, avinguda Juli Garreta i plaça del Monestir. Seguidament acte de benvinguda i lliurament de les claus de la ciutat, espectacle audiovisual i recollida de cartes a Portaferrada.

SANT FELIU DE PALLEROLS

A les 7 del vespre, cavalcada dels Tres Reis d´Orient pels carrers del municipi.

SANT GREGORI

A les 6 de la tarda, cavalcada de Reis a Canet d´Adri.

A 3/4 de 7, cavalcada a Cartellà i a Ginestar.

A 1/4 de 8, cavalcada a Sant Gregori amb xocolatada a la plaça Francesc Macià.

SANT JOAN DE LES ABADESSES

A 2/4 de 7 de la tarda, cavalcada de Reis. Recorregut: Pont Nou, carrer Comella, carretera de Camprodon, carrers Mestre Josep M. Andreu i Pere Rovira, plaça torres i Bages, passeig Comte Guifré, carrer i plaça Major. En cas de pluja, la recepció es farà al Pavelló Municipal d'Esports.

SANT PAU DE SEGÚRIES

A les 7 de la tarda, Cavalcada de Reis.

SANT PERE PESCADOR

A 2/4 de 7 de la tarda cavalcada Reis d´Orient. Arribada en barca i benvinguda al riu Fluvià. Recepció, parlaments i repartiment de joguines al pavelló.

SETCASES

A les 7 de la tarda, arribada dels Reis d´Orient.

TORROELLA DE MONTGRÍ

De 2/4 de 12 del migdia fins a 2/4 de 6 de la tarda, recollida de cartes pels carters reials i tallers reials, a la plaça de la Vila.

A la 1 del migdia, entrega de premis del X Concurs de Dibuix del Cartell de Reis, a la Capella de Sant Antoni.

A 1/4 de 8, castell de focs de benvinguda a Ses Majestats i cavalcada al Passeig de Catalunya.

TORTELLÀ

A les 6 de la tarda cavalcada de carrer de Sales fins a la Plaça del Mercat, on es farà la recepció per ses majestats els Reis Mags.

VALLFOGONA DEL RIPOLLÈS

A 2/4 de 9 del vespre, Cavalcada de Reis. L´arribada serà al local cultural, on es recolliran les cartes dels nens i hi haurà xocolata i coca.

VILABLAREIX

A les 7 de la tarda, sortida de la comitiva i les carrosses dels Reis d´Orient. Recorregut: carrers Güell, Pont d´en Canals, Pirineus, Mosquerola, rotonda carretera de Santa Coloma, Camós i Perelló. Arribada a la plaça Perelló.

VILAFANT

A les 6 de la tarda a Les Forques, cavalcada dels Reis d´Orient. Arribaran a 2/4 de 7 a la tarda al Camps dels Enginyers. A 1/4 de 8 al Nucli antic on adoraran al nen Jesús a l´Establia Vivent.

A les 8 del vespre es farà la recepció dels Reis i hi haurà el lliurament de regals a la plaça de l´Ajuntament.

VILALLONGA DE TER

A les 7 de la tarda, a la plaça de l´Era, cavalcada dels Reis d´Orient.