Els accessos a la Garrotxa seran vigilats amb càmeres

La Vall de Bianya, Besalú i les Planes estan a favor del pla fet per posar càmeres als accessos a la Garrotxa. Els alcaldes dels 3 municipis han indicat que estan d'acord amb la proposta de posar càmeres de vigilància enregistradores de matrícules a les entrades i a llocs estratègics de la comarca.

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha plantejat dues vegades al Consell d'Alcaldes la creació d'una xarxa de càmeres que controli els accessos per carretera a la comarca i també la circulació per les rutes més estratègiques.

Les càmeres enregistraran les matrícules i duran les informacions de dret a la base de dades dels Mossos d'Esquadra, que en pocs segons descobrirà si el vehicle està lligat a delictes comuns, terrorisme, està robat o pertany a una persona donada per desapareguda.

Entre d'altres, el pla aconsella posar càmeres a Besalú, les Planes d'Hostoles, Sant Joan les Fonts, Olot, Maià de Montcal, la Vall d'en Bas i Santa Pau.

Posar i mantenir càmeres per detectar les entrades de gent perillosa costarà a cada municipi entre 4 i 5 mil euros. Alguns alcaldes ja han fet públic el seu acord. L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixach (PDECat), ha indicat que ja han pressupostat la inversió per les càmeres de vigilància. Ha argumentat que la vigilància és una demanda de veïns i empresaris.

Eduard Llorà (alcalde de les Planes pel PDECat) va anunciar la posada de càmeres per l'emissora municipal. Va deixar clar que seria una de les inversions previstes per aquest any.

Lluís Guinó (alcalde de Besalú pel PDECat) també ha indicat que ho veu bé.

En canvi, Josep Companys (Units per Santa Pau-ERC), ha apuntat que ho estudien, perquè ara els és complicat invertir en una xarxa de càmeres de seguretat comarcal.