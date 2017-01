L'Audiència Nacional declara presó per al gihadista de Figueres

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, en funcions de guàrdia, va enviar a la presó els tres gihadistes detinguts divendres passat en dues operacions de la Guàrdia Civil a Ceuta i a Figueres acusats de delictes de terrorisme. Fonts jurídiques van informar que la magistrada va acordar presó sense fiança per a les dues persones afins a l'organització gihadista Daesh que van ser detingudes a Ceuta així com per a l'holandès d'origen marroquí que havia retornat de Síria, i que va ser arrestat el mateix dia en aquesta localitat de l'Alt Empordà.

Sobre aquest últim pesava una Ordre Internacional de Detenció (OID) d'Holanda en virtut de la qual ha estat enviat a la presó, encara que també tenia una altra causa oberta al jutjat Central d'Instrucció número 4 de l'Audiència Nacional i, així, el va traslladar la jutge per si interessés prendre-li declaració. L'holandès, que s'havia allotjat en l'habitatge d'un cosí seu, feia entre tres i quatre dies que era a Espanya quan va ser detingut i podria tenir intenció de viatjar a Alemanya, segons fonts de la lluita antiterrorista.