Més de 200 persones en contra del relleu del rector de Castelló d'Empúries

Castelló d'Empúries va sortir ahir al carrer per reclamar que no es rellevi el mossèn del poble. Més de 200 persones van concentrar-se davant la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries per rebutjar la decisió del Bisbat de Girona d'apartar Ferran Jarabo de la parròquia altempordanesa, una decisió que no agrada ni al mossèn ni als feligresos.

La institució al·lega motius mèdics com a conseqüència d'un accident de moto que va tenir fa nou mesos, que el va tenir apartat de les seves obligacions un temps i que ara obliga el mossèn a dur a terme la seva tasca pastoral amb crosses, a més de visitar de manera habitual el metge. Els veïns, en canvi, no s'ho creuen i diuen que el problema és «el discurs crític» del mossèn i les «incomptables iniciatives socials que té». Des del consell parroquial, asseguren que són conscients de les «limitacions transitòries» de salut que pateix el mossèn però consideren que no cal apartar-lo totalment, sinó que n'hi hauria prou amb «algun reajustament».

Una de les organitzadores de la protesta, Emma Deltell, diu que segurament a la institució «no li agrada tenir una veu crítica» i assegura que Jarabo «ha continuat treballant i atenent les seves obligacions» malgrat l'accident. Deltell reivindica la figura del mossèn, de qui diu que «és una persona que genera unitat» i per això demana al bisbe de Girona, Francesc Pardo, que reconsideri la decisió de cessar Ferran Jarabo.

A la protesta es podien veure pancartes de suport al mossèn i rector de Castelló d'Empúries en diverses llengües. I és que, a banda de ciutadans locals, a la concentració també s'hi van sumar veïns francesos i alemanys. «Això demostra el grau d'implicació que té el mossèn en el poble», afirma Deltell.

A més de la protesta, els veïns han organitzat una recollida de signatures per evitar que Jarabo marxi. De moment ja n'han recollit més d'un miler. «Tot el poble està d'acord que es quedi», destaca Deltell, que es felicita per la gran afluència de fidels que han recolzat la iniciativa. La intenció dels signants és entregar personalment les firmes a Pardo i també posar en coneixement el cas a altres instàncies religioses perquè puguin actuar si el Bisbat de Girona no fa marxa enrere en la seva decisió.



Un ple extraordinari

La problemàtica ha sacsejat el poble fins al punt que ha arribat fins a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, que celebrarà un ple extraordinari per tractar el tema i per fixar la posició de l'Ajuntament en aquest aspecte. Segons l'alcalde del municipi, Salvi Güell, la vila «ha viscut una petita revolució» des que es va saber la notícia i considera que «no es podien quedar de braços creuats». A més, el batlle destaca la «important funció» que ha desenvolupat el mossèn al poble tant des d'un punt de vista social com de conservació del patrimoni històric. La moció es presentarà avui mateix i la voluntat de Güell és transmetre al Bisbat el contingut final.



Diumenge 22, darrera missa

Si la decisió del Bisbat de Girona no canvia, Ferran Jarabo deixarà de ser mossèn i rector de Castelló d'Empúries el pròxim diumenge 22 de gener. Aquest dia està previst que faci la seva última missa a la capella de Sant Antoni.

Després de la problemàtica aixecada per la decisió del Bisbat, l'expectació en l'últim acte del mossèn s'ha disparat. Es preveu que més d'un centenar de persones del poble i rodalies s'acostin a escoltar l'última missa de Jarabo. Tot i que l'espai és reduït –hi caben poc més d'una trentena de persones–, personal de l'exèrcit posarà una carpa a l'exterior amb calefacció per poder acollir tots els assistents.

Mossèn Ferran Jarabo –que també fa missa a altres pobles de la comarca– és rector a Castelló d'Empúries des del 2012.