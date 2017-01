El Pirineu gironí registra temperatures per sota inferiors als 10 graus sota zero

L'observatori de l'aeròdrom de Das, al Pirineu de Girona, torna a marcar avui la temperatura mínima registrada a Catalunya, -17 graus centígrads. A Das, com a tot Girona i tot Catalunya , es registra un matí gèlid, si bé les temperatures no són tan extremes com les d'ahir. A Alp i Puigcerdà, també a la Cerdanya, la temperatura mínima d'aquest dijous també ha baixat dels 10 graus sota zero. Al Ripollès, Setcases (-10) i Queralbs (-9) també s'han quedat a prop d'aquests registres.

A la resta de les comarques gironines, les temperatures segueixen essent molt fredes, però no tan extremes com les d'ahir. A la ciutat de Girona, el mercuri ha caigut fins als sis graus sota zero i en moltes poblacions del litoral les mínimes tornen a ser positives. Això sí, els meteoròlegs avisen que avui tornar a bufar el ven a la costa i el prelitoral, el que accentuarà la sensació de fred.

