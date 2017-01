Un total de 75 conductors s'examinen per transportar mercaderies i viatgers a Girona

El Departament de Territori i Sostenibilitat va convocar ahir les proves per obtenir el Certificat d'Aptitud Professional (CAP), títol necessari per al transport de mercaderies i viatgers a les vies públiques de la Unió Europea. En aquesta ocasió, es van examinar 75 persones a les comarques gironines, 63 de les quals per a l'obtenció del títol de mercaderies i 7 per al de transport de viatgers. Les proves es realitzen sis cops l'any a les demarcacions de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l'Ebre.

Totes les persones inscrites han rebut una formació inicial de caràcter obligatori en algun dels 489 centres autoritzats per la Direcció General de Transports i Mobilitat a tot Catalunya. La majoria dels cursos de formació inicial s'han realitzat en la modalitat inicial accelerada (de 140 hores) i ara cal que els alumnes acreditin que han assolit els coneixements requerits.

Amb el CAP, que és complementari al permís de conducció de la classe que correspongui, es pretén donar una formació adequada a l'exercici professional, fent especial èmfasi en la conducció segura i racional, la prevenció de riscos laborals i el coneixement de la reglamentació del transport per carretera.

El certificat d'aptitud professional té una vigència de cinc anys. Per renovar-lo, els conductors i conductores hauran de realitzar un curs de formació contínua de 35 hores.

Pel que fa a Catalunya s'examinaran 802 persones, 541 de les quals per a l'obtenció del títol de mercaderies i 261 per al de transport de viatgers.