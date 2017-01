El temporal deixa onades de més de 10 metres en diferents punts de la Costa Brava

El fort temporal marítim ha deixat onades superiors als 10 metres a la Costa Brava i ha provocat destrosses al front marítim de molts municipis costaners, des de l´Empordà fins a l´Ebre.



A Badalona, per exemple, les ones han danyat l´emblemàtic pont del Petroli i també un col·lector d´aigües residuals a la platja de la Móra. A Salou, per la seva banda, s´han hagut de desallotjar diversos habitatges del carrer Falconera, a primera línia de mar, afectats per l´onatge i amb desperfectes en els tancaments exteriors.





Temporal de llevant a Begur! pic.twitter.com/nmHet1ZCXe „ Jose Garcia Rael (@JosePalafrugell) 22 de enero de 2017

El telèfon d´emergències 112 ha rebut des de l´inici de la llevantada i fins aquest diumenge al migdia un total de 279 trucades per incidències relacionades amb el vent i l´onatge, 117 de les quals localitzades al Barcelonès i 92 a Barcelona ciutat.La majoria de trucades han estat per alertar d´obstacles a la via, mobiliari urbà afectat pel vent, arbres i branques caiguts, així com petites inundacions arran de costa en passos subterranis i plantes baixes.Els efectes del temporal a Blanes, a la Selva.Temporal fins dimartsProtecció Civil ha alertat que el temporal es prolongarà fins dimarts amb vents de fins a 90 quilòmetres per hora i onades de més de vuit metres a Begur, al Baix Empordà, mentre els Bombers van rescatar la nit d'ahir quatre persones atrapades al seu cotxe per l'aigua al Camp de Tarragona.Les onades han causat danys al front marítim de moltes poblacions, pel que són molts els municipis que han tallat l'accés a platges i ports, on el vent bufa a més de 90 quilòmetres per hora, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona i la Selva, a Girona.La Generalitat manté activats els seus plans d'alerta per inundacions, Inuncat, i de protecció civil, Procicat, i reitera la seva petició de prudència.