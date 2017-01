La Generalitat reconeix que és impossible erradicar la vespa asiàtica

El director general de Polítiques Ambientals i Biodiversitat de la Generalitat, Ferran Miralles, va reconèixer que «és impossible fer desaparèixer» la vespa asiàtica, una espècie invasora que ataca les abelles autòctones i l'expansió de les quals el Govern català aspira a «contenir».

Miralles va admetre, en declaracions fetes ahir al matí a RAC1, que la presència de la vespa asiàtica «és un problema». Però va assegurar que «no atacaran greument les persones i no eliminaran les abelles», per la qual cosa va considerar que «no és un tema que ens hagi d'alarmar més».

«Tenim un problema [amb la vespa asiàtica] com el que produeix qualsevol espècie invasora. Però no amb l'alarmisme amb què se n'ha parlat», va reiterar Miralles, qui va reconèixer que «és impossible fer desaparèixer la vespa d'Europa» i va assegurar que «ja trobarem un punt d'equilibri».

El director general de Polítiques Ambientals i Biodiversitat de la Generalitat va recordar que aquesta espècie procedent del sud-est asiàtic va arribar a França el 2004 i s'ha estès per l'Estat espanyol i Europa perquè «té un creixement exponencial i imparable». «No podem extingir-la –va dir–, però sí que podem contenir-la» i va aclarir que, «en part, es contindrà sola perquè no té hàbitat a tot Catalunya per escampar-se». En la mateixa intervenció, el responsable de Polítiques Ambientals i Biodiversitat va insistir que les asiàtiques «depreden sobre les abelles, com moltes altres vespes, però no les ha extingit ni a França ni a Euskadi» i va manifestar que «és un factor més que pesa sobre l'abella de la mel, que té altres problemes i depredadors». Respecte d'aquesta, Miralles va dir que «no s'extingirà en cinc anys, però és un problema per al sector».

«Hi ha gent que ha mort per picades d'abelles, per al·lèrgies, però la vespa asiàtica ha arribat a Europa occidental fa anys i no hi ha hagut molta interacció humana», va remarcar Ferran Miralles. I va voler tranquil·litzar tot afirmant que «els atacs a les persones no són la norma, no hem tingut ensurts en aquest sentit. En algun cas, sí que s'acosten al niu. Però no és la norma».

Pel que fa a l'actuació de la Generalitat, el director general va explicar que «destrueix els nius de vespes asiàtiques quan es detecten, sobretot, si estan a prop d'un lloc habitat, però Miralles va dir que el preocupa «molt més el que pot passar a les abelles que a d'altres espècies. Juguen un paper molt més essencial que altres en el nostre ecosistema».

«Les espècies invasores formen part de la globalització. No és la fi del món, hem de conviure, no s'estendrà a tot Catalunya, no és un tema que ens hagi d'alarmar més», va concloure Ferran Miralles.