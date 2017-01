Rull promet 20 milions per a les carreteres del Baix Ter si s'aproven els presupostos

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha anunciat una inversió de 20 MEUR destinada a millorar les carreteres del Baix Ter. La inversió serà progressiva i es farà en els propers quatre anys. El conseller del ram, Josep Rull, ha deixat clar que aquesta és una operació "molt necessària" i ha recordat que està vinculada a l'aprovació dels pressupostos. En aquest sentit, Rull ha explicat que moltes d'aquestes actuacions "no es podran fer" si els comptes no tiren endavant. El conseller ha remarcat que a la reunió que ha mantingut aquest divendres a La Bisbal d'Empordà amb els alcaldes dels pobles afectats hi ha hagut un "consens unànime" en relació a que es tracta d'una "actuació prioritària". Rull ha recordat que cal compromís per part del territori perquè aquestes obres es facin "governi qui governi" en els propers quatre anys.