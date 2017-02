Finalitza el Gran Recapte a la Garrotxa

El Consorci d'Acció Social ha informat de la finalització del Gran Recapte d'Aliments de la Garrotxa. Es tracta d'una campanya organitzada pel Consorci d'Acció Social de la Garrotxa amb la Fundació del Banc d'Aliments, Càritas Garrotxa, Creu Roja i que ha comptat amb la col·laboració de tots els ajuntaments de la comarca. Segons el Consorci, en els 2 mesos que ha durat ha recollit 41.501 unitats d'aliments i de productes bàsics.

Durant la jornada central del Gran Recapte, celebrada el dissabte 26 de novembre, es van recollir 31.937 unitats. Es tracta d'una xifra inferior a la de l'any anterior però, per contra, els aliments i productes que s'hi van recollir van ser, en un percentatge molt alt, els sol·licitats per l'organització. El resultat -segons l'organització- va referendar tant l'èxit de la campanya informativa com la bona organització als centres comercials. Només el dia del gran recapte, a Olot, van participar 18 supermercats.