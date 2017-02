Conduïa amb excés de pes, amb 7 persones al cotxe i una tele al sostre

Amb la càrrega mal estibada, set persones a dins del cotxe i un televisor de 50 polzades que penjava del sostre interior, així és com anava un vehicle per l'autopista AP-7 al seu pas pel Gironès.

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona han denunciat el conductor d'aquest turisme que podria haver provocat algun accident de trànsit en el cas que li hagués caigut la càrrega o bé se'ls hagués deslligat el televisor.

El xofer, de nacionalitat francesa, va resultar denunciat com a presumpte autor de dues infraccions administratives, una per circular amb una mala estiba de la càrrega i l'altra per excedir del màxim de passatgers.

Els fets es remunten a divendres al matí, quan a l'altura del punt quilomètric 69 de l'autopista AP-7, en sentit sud, al seu pas per Aiguaviva, una patrulla de trànsit va interceptar un turisme que circulava amb un excés de pes evident.



Quatre menors i tres adults

Els agents de la comissaria dels Mossos de Trànsit van aturar el cotxe i van comprovar que hi viatjaven set persones, tres adults i quatre menors, quan només en podia portar cinc.

Tot seguit van comprovar que, a més de la càrrega, a dins de l'habitacle del cotxe, aquestes persones hi transportaven un televisor de plasma de 50 polzades, subjectat amb cordes i cintes, cosa que suposava un greu risc per als ocupants.

Per aquest motiu, els agents van immobilitzar el vehicle a Aiguaviva i van denunciar el conductor per una mala estiba de la càrrega i per excedir el màxim de passatgers.

Després de repartir la càrrega i els passatgers en un altre vehicle, aquestes persones van continuar la marxa de manera correcta.

En el vehicle hi anaven set persones –fet molt perillós– i, a més, d'aquests, quatre eren menors d'edat.