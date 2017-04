Renfe canvia els noms de les estacions a les pantalles de la línia de Girona

Renfe és un pou de sorpreses. A les ja habituals incidències i curiositats a què la companyia té acostumats als seus viatgers, dimarts se n'hi va afegir una de nova. En un dels trens de la línia entre Figueres i Girona, les pantalles que anuncien les parades no funcionaven amb els noms de les estacions d'aquest recorregut.



Usuaris d'aquell comboi, un Mitjana Distància amb sortida de Figueres a les vuit i 19 minuts del matí en direcció a Girona, van observar, astorats, com els noms que apareixien a les pantalles no tenien res a veure amb els que havien de ser.



En realitat, el tren estava anunciant les parades d'una línia de Sevilla amb noms tan estranys per als viatgers habituals de Girona com Brenes, Cantinalla, Los Rosales o Tocina. Flaçà s'havia convertit en l'estació de la Rinconada i fent cas als anuncis, Girona era Los Rosales.



En aquell mateix comboi tampoc funcionava la megafonia perquè en una part de la línia, era el mateix conductor del tren qui feia els anuncis, però, poca estona després es van desconnectar les pantalles i es va deixar d'anunciar per veu. Fins ara els usuaris, alguns dels quals van presentar la seva queixa a la companyia, estaven acostumats a veure noms d'estacions de Barcelona en parades de Girona, però sempre d'una mateixa línia.