Olot programa debats d'alimentació

L'Agrupació Naturalista de la Garrotxa ha programat un cicle de debats sobre el model alimentari i de desenvolupament que vol per a la Garrotxa.



El cicle porta el nom de Volca't 2017. Segons exposen, la idea és reflexionar sobre els aliments i l'agricultura.



Els organitzadors consideren que Olot i la Garrotxa tenen un gran potencial en agricultura i alimentació i que per tal d'aprofitar-lo al màxim és necessari transformar els models alimentari i de desenvolupament local a partir de les propostes de l'agricultura ecològica i de la sobirania alimentària.



La via per aconseguir els objectius -segons ells- és el consens local. Per obtenir-lo volen generar espais de discussió i de debat per tal que es mostrin visions diverses sobre el model alimentari i de desenvolupament local que necessita Olot i la Garrotxa.



Han programat xerrades, documentals i taules rodones entre el 5 de maig i el 2 de juny.