Els veïns de Cassà podran decidir en què s'inverteixen 60.000 euros del pressupost

L´Ajuntament de Cassà de la Selva ha posat en marxa el procés dels pressupostos participatius per decidir en què s'invertiran 60.000 euros dels comptes municipals per al 2017, un import que gairebé dobla els 35.000 euros de l´any passat. Les propostes, que es poden fer fins al 15 de maig, es poden enviar electrònicament a través del portal www.cassa.cat o amb les butlletes distribuïdes casa per casa, ha informat el consistori. Les urnes per dispositar les butlletes es troben al registre d´entrada de l´Ajuntament de Cassà, al punt d´informació del Centre Cultural Sala Galà o a la recepció de la Piscina Coberta.

Una de les novetats del procés d´aquest any, assenyalen des de l'Ajuntament, és que les propostes han de ser inversions, és a dir, tot allò que es pot construir i adquirir i que és perdurable en el temps. Per exemple, la creació o renovació d´equipaments municipals, l´adquisició de mobiliari i béns materials, o la millora d´espais públics (vials, senyalització, enllumenat, zones verdes, clavegueram, etc.).



Votació electrònica

Un cop finalitzi el període de recollida de propostes i s´hagi analitzat la seva viabilitat, se celebrarà una jornada participativa en la qual s´escolliran les que se sotmetran a votació. Una de les novetats més destacades del procés d´aquest any és que les propostes finalistes es podran votar en línia a través d´una plataforma digital. El sistema detectarà que les persones que votin estiguin empadronades a Cassà i tinguin 16 anys o més i només permetrà votar una vegada. La votació elèctrònica es combinarà amb la votació en paper (els vots duplicats quedaran anul·lats).

Amb l´objectiu d´incentivar la participació entre els col·lectius que varen participar menys l´any passat, enguany el dinamitzador juvenil organitza una sessió informativa per a l´alumnat de batxillerat de l´Institut de Cassà de la Selva per motivar-los a presentar propostes que donin resposta a les seves inquietuds.