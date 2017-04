El Santuari Gaia, Roses, Olot i Torroella, guardonats pel Col·legi d'Advocats de Girona

La Comissió de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) del Col·legi d'Advocats de Girona lliurarà el proper dimarts els primers premis i reconeixements «Ànima». Es tracta d'uns guardons creats per distingir aquelles persones, organitzacions i institucions que treballen per a la protecció dels animals i per a la defensa dels seus drets. El Santuari Gaia, situat a Camprodon, recollirà el «Premi Ànima», mentre que els municipis de Roses, Olot i Torroella de Montgrí rebran el «Reconeixement Ànima», per haver-se declarat poblacions respectuoses envers els animals o haver suprimit els correbous.

En aquesta primera edició dels premis Ànima, la CPDA del Col·legi d'Advocats de Girona (ICAG) ha decidit premiar al Santuari Gaia de Camprodon per la seva feina de rescat dels animals víctimes d'injustícies o que no han pogut ser productius en la indústria alimentària. També per la tasca de conscienciació i denúncia del maltractament animal que porten a terme a través dels mitjans i les xarxes socials.

La CPDA-ICAG també ha volgut reconèixer els municipis de Roses, Olot i Torroella de Montgrí per haver-se declarat localitats respectuoses envers els animals o haver abolit els espectacles festius amb animals. L'any passat va ser el primer en què no es van celebrar correbous ni la polèmica empaitada d'ànecs a la Festa Major de Roses, arran d'una moció aprovada pel ple de l'Ajuntament rosinc el febrer del 2016.

També l'any passat Olot va deixar de celebrar els correbous, mentre que a Torroella de Montgrí el 2016 va ser l'últim any que va tenir lloc aquest espectacle després que el ple va aprovar una moció per suprimir-lo. Fruit de les diferents decisions, el ple del Parlament de Catalunya va aprovar el 22 de març d'aquest any treure els tres municipis gironins –Roses, Olot i Torroella– del llistat de poblacions catalanes on se celebren festes tradicionals amb bous.

Els premis es lliuraran el proper dimarts 2 de maig en un acte que anirà a càrrec del degà i president de la CPDA-ICAG, Carles McCragh. També hi intervindrà el president de la recentment creada Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Consell de l'Advocacia Catalana i degà del Col·legi d'Advocats de Mataró, Julio J. Naveira, així com l'advocada Yolanda Valbuena, vocal de la CPDA del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. L'acte tindrà lloc a les cinc de la tarda a la sala d'actes del Col·legi d'Advocats de Girona.