Sibina qualifica de «clarament insuficients» els pressuposts de l'Estat a Girona

La diputada d'En Comú Podem per Girona al Congrés, Marta Sibina, ha assegurat avui que els pressupostos generals de l´Estat pel 2017 són «clarament insuficients» per a les comarques gironines. «Les mesures del nostre territori presenten una falta de concreció i una gran vaguetat que ens fan desconfiar d´aquest Govern del PP que només sap vendre fum per Catalunya», ha detallat la diputada.

En Comú Podem ha presentat més d'una trentena d'esmenes parcials concretes i detallades «per intentar recuperar les inversions que Girona necessita». A més, «hi ha una majoria de forces favorables a tombar aquests pressupostos antisocials que perpetuen les retallades i converteixen l´austeritat i la precarietat en el model a seguir», prossegueix Sibina. En aquest sentit, la formació ha registrat una bateria d'esmenes en relació a l'N-II, «en la línia d'aconseguir una major concreció per intentar assegurar el compliment d'una inversió i el pagament de les indemnitzacions», detallen en un comunicat, el que, en paraules de la diputada, és «un deute històric de l'Estat amb les comarques gironines».

En paral·lel, segons la formació, la planificació de l'Estat sobre les infraestructures i la xarxa viària «és una visió que aïlla les diferents comarques gironines entre si en comptes de cohesionar tot el territori». Per això, les esmenes busquen «cosir tot el territori de les comarques gironines», ja que «cal millorar les connexions entre l'interior i la costa, millorant, per exemple, els accessos a Rubina (Castelló d´Empúries)», ha afegit Sibina.

També han registrat una esmena parcial que reclama que aquest nou model d'ordenació territorial hauria de prioritzar l´apropament de les grans infraestructures de transport i establir una línia de connexió de l'aeroport amb l´estació de rodalies.

A banda, també han presentat esmenes per recuperar el patrimoni natural, com la reposició de sorra de la platja a les zones més afectades del litoral o la retirada dels pous i dels espigons que canalitzen la desembocadura de La Tordera i impedeixen la circulació i aportació natural de la sorra del riu de Tordera a la platja.