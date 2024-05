La gironina Fundcraft tanca una ronda de finançament de 5 milions d’euros

L’empresa gironina Fundcraft, proveïdora d’infraestructura digital per a la gestió d’actius, ha tancat una ronda de finançament de cinc milions d’euros, liderada per Aperture Capital, amb la participació de SIX Fintech Ventures -divisió Corporate Venture Builder de Six Group- i altres business angels.

La firma gironina treballa amb fons d’inversió. «Els nostres clients són empreses a partir dels 75 milions d’euros que inverteixen», detalla Victor Martin, cofundador i Chief Technology Officer (CTO) de Fundcraft. L’empresa es defineix principalment com una companyia tecnològica. «Som una gestoria que ens assegurem que tot es faci sota la regulació corresponen», detalla Martin, que exposa que l’objectiu és automatitzar molts dels processos que fan els seus clients a través de tecnologia.

Desenvolupar el producte

L’empresa utilitzarà els fons captats en la ronda de finançament per al desenvolupament del producte i per impulsar la seva expansió internacional. «Tenim un equip de vora, 40 persones de producte i tecnologia. Això no té res a veure amb les finances, en el sentit que qualsevol empresa que desenvolupa un producte digital té dissenyadors, programadors, personal de suport... És una inversió que fem, que és cara», relata Victor Martin en declaracions a aquest diari.

Julien De Mayer, cofundador i CEO de Fundcraft, assegura que aquests cinc milions que la firma ha captat en la ronda de finançament «ens permetran entrar en nous mercats i continuar ampliant les funcionalitats de la plataforma». «Estem encantats de tancar aquesta ronda amb grans socis, en un entorn molt difícil per al finançament», diu.

Per la seva banda, Olga Porro, cofundadora i Chief Product Officer (CPO) de l’empresa, considera que «ara podem redoblar esforços a créixer el negoci, invertint més a digitalitzar i agilitzar les operacions d’administració de fons, fent-ho accessible, eficient i transparent a través de la nostra plataforma».

«La tecnologia de la indústria de la gestió d’actius està antiquada. Esperem continuar invertint en el desenvolupament de la nostra plataforma i treballar al costat dels millors proveïdors de serveis al núvol. És la nostra tecnologia la que potencia el motor de digitalització que ens permetrà desbancar els actuals líders en la indústria», exposa el gironí i cofundador de la companyia tecnològica Victor Martin.

La firma té actualment dues seus, una a Girona i l’altre a Luxemburg, on opera actualment. «El meu soci fundador és de Luxemburg i nosaltres estem incorporats i regulats a Luxemburg. De moment, només podem administrar fons que estan domiciliats a Luxemburg», detalla Victor Martin. Tanmateix, l’empresa està treballant per introduir-se al mercat espanyol.

Més de 20 clients

Fundcraft es va crear el 2021 i actualment compta amb més de 22 clients, gestionant més de 135 fons que representen més de 6.000 milions d’euros en actius.

Martin explica que quan van decidir crear l’empresa, Julien De Mayer va proposar centralitzar la companyia en una sola seu, a Luxemburg, però Victor Martin es va negar, ell no volia marxar de Girona. «Luxemburg no és un lloc de talent per a enginyeria, no hi ha una bona universitat, no hi ha una cultura. Llavors no tenia sentit, és molt car», explica. «Em va preguntar si estava segur, si a Girona, una ciutat de 100.000 habitants, podíem formar un equip de 10, 20, 30, 40 o potser més persones del sector tecnològic, i jo vaig creure que sí», afegeix.

Per aquest motiu la firma es va dividir en dues seus. A Girona l’empresa compta amb una plantilla de 53 persones, mentre que a Luxemburg la companyia té unes 30 persones treballant a les seves instal·lacions.

