Un pregó reivindicant els joves obre les Festes de Primavera

El tret de sortida de les Festes de Primavera d’aquest any el van donar Èlia Pagés i Gemma Casteys amb el pregó, que es va celebrar el divendres 17 de maig. Les joves van posar de manifest la importància de la gent jove en el teixit associatiu de la vida cultural del municipi; ja que totes dues són un exemple d’això, ambdues són membres de dues associacions de la ciutat: els Trompats i Birres Braves. A més, des de petites han participat en el Carroussel Costa Brava, considerat un element Festiu Tradicional d’Interès Nacional i que és el que tanca aquestes Festes.

Durant l’acte, també es va presentar el cartell d’aquesta 62a edició. L’encarregada d’elaborar la il·lustració va ser Bruna Valls, una jove artista palafrugellenca. En el seu cartell destaquen els colors vius i el cos humà amb cap d’animal. A més, el divendres era el dia internacional contra la LGTBI-fòbia i tant l’artista, com les dues pregoneres, formen part del col·lectiu.

El mateix divendres també es va presentar el tradicional mocador de les Festes, enguany de color groc, a càrrec de l’Associació Els Trompats, i aquest any amb els ambaixadors, Eva Juscafresa i Kharloos Selektah. L’esdeveniment va finalitzar amb la batucada Papaya Ja, que va arrossegar el públic fins a la Plaça Nova on Totalcirc va oferir un espectacle de circ acrobàtic.

Des del divendres, i durant dues setmanes, Palafrugell serà l’escenari d’un conjunt d’activitats diverses i adreçades a totes les edats: des de tallers carrossaires, passant per exhibicions de comparses, concerts, mercats i fires, entre d’altres. A més, aquest any s’ha tornat a organitzar el Desenvelat, els concerts de carroussel, amb la Julieta com a cap de cartell.

La fi de festes estarà marcat pel Carroussel Costa Brava, que tindrà lloc el diumenge 2 de juny a partir de dos quarts de sis. Els carrers de Palafrugell s’ompliran amb la desfilada de carrosses i comparses en la qual també participaran colles d’arreu del país. El recorregut anirà des del carrer de Torroella fins al carrer de Barris i Buixó. La jornada culminarà amb l’entrega de premis del 62è concurs de carrosses i comparses del Carroussel Costa Brava.