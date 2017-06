Denuncien una infestació de paneroles a l´antiga subdelegació de l´Estat

Els treballadors públics ubicats a l'edifici de l'antiga Subdelegació de l'Estat a Girona, a l'avinguda Jaume I (al costat de l'escola Eiximenis), han denunciat a la mateixa subdelegació del Govern i a Inspecció de Treball la presència de nombroses paneroles des de fa tres setmanes, per alertar del risc per a la salut i les molèsties que ocasionen als empleats i ciutadans.

Les paneroles semblen escarabats, però amb ales i més allargats. Són habituals a Girona i acostumen a aparèixer amb la calor. El consistori actua amb tractaments contra aquesta espècia invasora, i les darreres actuacions han tingut lloc en les últimes setmanes. Entre els punts infestats hi hauria l'edifici de l'antiga subdelegació, ara amb dependències i despatxos destinats a serveis múltiples com les oficines d'estrangeria.

El sindicat de funcionaris CSIF a Girona, que assegura que ja havia avisat d'aquest problema a la subdelegació i, «si han fumigat, no ha tingut efecte», va entrar la setmana passada una instància al registre de la Subdelegació del Govern de l'Estat i, en paral·lel, una denúncia a Inspecció de Treball per informar sobre la situació i demanar que es prengui mesures.

En el document, al qual ha tingut accés Diari de Girona, recorden que des de fa més de tres setmanes van començar a aparèixer a l'interior de l'edifici un seguit de paneroles mortes. Aquest fet el van posar en coneixement del cap de l'Oficina d'Estrangeria i de l'Especialista de Prevenció, «manifestant aquesta última que ho havia comunicat» a l'encarregada del manteniment, la qual hauria respost que l'Ajuntament «estava fumigant les clavegueres de la ciutat i que per aquest motiu sortien» els insectes a la superfície i que «morien a continuació». «Donant a entendre que es tractava d'una situació puntual i que desapareixeria sense necessitat de prendre cap mesura», afegeixen en el text presentat a la Subdelegació.

Amb tot, continuen, la setmana passada «van aparèixer» més insectes però «vius». «Circulen per les taules i inclús alcen el vol per l'interior de l'edifici de serveis múltiples», «a les zones obertes a l'atenció al públic» i «als despatxos i estances dels pisos alts, inclosa la zona de Policia Nacional». Tot plegat, «a més de preocupant i provocar reaccions viscerals als empleats públics, és molest i altament insalubre».



«Portadors de patògens»

En aquest sentit, afegeixen que «si estem convivint diàriament amb aquests insectes, significa que l'edifici» està «infectat» pels mateixos. A més, recorden que els insectes són de la varietat Periplaneta americana i «està científicament demostrat» que «són portadores de més de 40 patògens, des de cucs» fins «a virus i bacteris» i «tant el públic que acudeix de l'exterior com els empleats públics [...] estem exposats al contagi de qualsevol malaltia transmesa».

Per tot plegat, el sindicat CSIF demana al Comitè Provincial de Seguretat i Salut que «en la major brevetat possible, prengui mesures» per «erradicar d'una forma efectiva i duradora» aquests insectes en les seves «tres fases: ou, nimfa i adult, instal·lats a l'edifici».