Girona viu una revetlla sense incidents greus tot i que es registren 54 incendis

La demarcació de Girona va viure, divendres a la nit, una revetlla de Sant Joan força tranquil·la amb un resultat similar al del 2016. Tot i que no van faltar els ensurts habituals causats per un total de 54 petits incendis de vegetació o de contenidors, no es va haver de lamentar cap accident de gravetat.

Des de les vuit del vespre fins a les vuit del matí, els Bombers de la Generalitat van fer un total de 160 sortides a la província en relació amb la celebració de Sant Joan, només una més que l'any anterior quan van ser 159. D'aquests, la majoria van ser per incendis de vegetació. Un dels més importants es va declarar cap a les tres de la matinada a Figueres, on es va cremar 5.000 metres quadrats de terreny, molt a prop del castell de Sant Ferran.

Un altre dels focs més destacats va ser el que es va produir al nucli de Sils cap a les dotze de la nit. Les flames es van iniciar arran del llançament d'un petard i van afectar un camp d'herba d'una de les finques d'aquesta zona, cosa que v a provocar l'alerta entre els veïns del centre urbà. A la comarca on es van produir més avisos per aquest tipus d'incendi va ser al Baix Empordà amb 22 serveis.

Els contenidors i el mobiliari urbà tampoc es van poder escapar dels efectes dels petards de Sant Joan. A Blanes, per exemple, es va encendre un contenidor de plàstics al barri de Mas Cremat, i un altre de cartró i paper a la zona turística d'Els Pins. En aquesta localitat de la Costa Brava sud també s'hi van registrar dos incendis de vegetació. Va ser justament a la Selva on es van comptar més sortides (24) d'aquesta tipus. Segons dades aportades pel Departament d'Interior de la Generalitat, aquesta comarca, juntament amb la del Gironès van ser on els Bombers van haver d'actuar més vegades, amb 41 i 35 serveis respectivament.

També durant el dia d'ahir es van registrar diversos incendis. Un a Campany, on es va cremar terreny agrícola i hi van treballar tres dotacions terrestres, i un altre a Fogars de la Selva, on es va cremar espai forestal sobre la urbanització l'esquirol i hi van treballar cinc mitjans aeris i vuit de terrestres.



Ferits lleus i il·lesos

Durant la revetlla també es va treballar en petits incendis en habitatges, algun servei de rescat i sobretot, en l'assistència d'accidents de trànsit. En total se'n van registrar set al llarg de la nit, en els quals tots els afectats van resultar il·lesos. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT) el més rellevant es va produir a la C-31 a l'altura de Ventalló, on van xocar dos vehicles i dues persones van quedar il·leses. Alguns dels altres xocs es van produir a la c-25 a Riudellots, la C-63 a Brunyola o l'N-II a l'altura de Pontós.

Respecte als ferits pels efectes dels petards i els incendis, i segons el Departament de Salut, a la demarcació gironina es van atendre 19 persones, la majoria de les quals per cremades lleus (6) i intoxicacions (18) o una barreja de les dues. A tot Catalunya, van ser 271 les persones ateses.

El cas més greu es va registrar a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on una jove va acudir amb cremades de segon grau en un braç i perforació timpànica. A més, segons va informar el centre sanitari, també es van atendre tres persones més amb cremades lleus. A l'Hospital de Palamós només hi va haver un cas de cremada lleu i al de Blanes, totes les actuacions van ser també, de caràcter lleu, fent innecessari l'ingrés hospitalari dels afectats.

Pel que fa al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), a part dels casos de cremades, intoxicacions i accidents de trànsit, també van atendre a la província, 7 casos d'agressions, de les 52 que es van produir a Catalunya.