Canalitzar la mort d'una filla per mitjà d'una organització benèfica

Una de les víctimes mortals de l´any passat era una nena britànica de quatre anys que es va ofegar a la piscina d´una masia de la urbanització Vallcanera de Sils. Després d´estar ingressada quatre dies a l´UCI Pediàtrica de la Vall d´Hebron, la menor va perdre la vida.

El tràgic succés s´ha canalitzat ara a través de la creació d´una organització benèfica creada per la seva família. Els seus pares han posat el nom de la criatura, Blossom Iris Kelly, a l´organització, que s´anomena Blossom´s Legacy .

El projecte va començar primer en un web de crowdfunding per organitzacions benèfiques i des del 16 de juny ja és oficial. L´objectiu de l´entitat és recaptar fons per educar, animar i ajudar els nens a nedar ja de ben petits. Sempre des de la seguretat i per tal d´evitar ofegaments, ensenyen als pares com fer maniobres de reanimació pulmonar que poden salvar vides.

Al web de l´organització benèfica la família explica que el dia fatídic a Sils havien anat a celebrar el 60 aniversari de l´avi de la Bloosom en una casa amb piscina. Aquest equipament aquàtic tenia una tanca per evitar que hi pogués caure algú. La petita, però, va saltar-la el vespre del 21 d´agost mentre estaven sopant. A la menor la van trobar a l´aigua surant i la van hospitalitzar a Barcelona, on va morir el 25 d´agost.

L´organització també fa recomanacions per evitar fets tràgics com el que han patit. Recorden que cada any hi ha molts britànics que van a l´estranger de vacances i posen èmfasi en la vigilància que cal tenir en un medi aquàtic i com actuar si es pateix un accident. Per exemple, recomanen anar en platges amb socorristes, llegir si hi ha cartells i, sobretot, seguir les advertències de les banderes. A més, remarquen la necessitat que els adults no perdin de vista en cap moment els infants.