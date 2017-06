La DO Empordà instal·larà cinc estacions meteorològiques

La producció de vins amb denominació d'origen Empordà incorporarà cinc estacions meteorològiques per reduir els tractaments fitosanitaris que es fan a les vinyes. Els aparells mesuraran les condicions climàtiques concretes de cada zona. Gràcies a això, els agricultors podran ajustar el tractament químic a les necessitats de la vinya. El cost d'aquestes noves incorporacions és de 15.000 i anirà a càrrec de la DO Empordà.

La quarantena de cellers que treballen sota aquesta marca seran els beneficiaris de les noves estacions, que els permetrà saber la quantitat de producte químic que s'ha d'aplicar. D'aquesta manera, el producte final podrà ser més natural i ecològic, sense els tractaments indiscriminats que fins fa poc es feien per defecte. Tal com destaca el president de la DO, Xavier Albertí: «Tenim un territori bastant propens a reduir els tractaments fitosanitaris a les vinyes, sobretot al nord on toca més la tramuntana i el clima és més sec».

Les noves estacions es repartiran entre l'Alt i el Baix Empordà i tindran un manteniment de 5.000 euros anuals. Abans, les dades s'agafaven d'aparells meteorològics de la Generalitat. Aquesta aposta va en sintonia amb la tendència del sector. Actualment, el 20% dels cellers de la DO Empordà té una producció ecològica, la majoria dels quals a la zona nord de l'Alt Empordà.

Des de la direcció de la marca es creu que s'hauria d'apostar per una producció més ecològica. No obstant això, afirmen que primer cal que els productors siguin conscients dels avantatges de fer un producte més natural i sostenible. És per això que des de la DO Empordà es convocaran unes jornades per debatre sobre aquest tipus de producció. Sobre aquesta situació, Albertí defensa que encara s'està lluny de països com Anglaterra o Alemanya: «A Catalunya encara no hi ha una cultura tan estesa de l'ecològic com a altres llocs, per això els cellers no s'hi han tirat de cap», explica.