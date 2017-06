La irrupció de l'«Uber» dels vols privats al mercat europeu

Companyies com Aircharterservice i Lunajets ofereixen a les respectives pàgines web la possibilitat de volar de forma privada, en jets de luxe, fins a l'Aeroport de Girona-Costa Brava. A partir d'uns 1.500 euros es pot llogar una aeronau. Des de l'any passat està activa una aplicació, Cojetage, que ofereix places en vols privats a través de la xarxa, inspirada en el model que proposen plataformes com Airbnb –dedicada a la comercialització en línia d'allotjaments i experiències turístiques– o Atrápalo –que ven a Internet vols, estades, àpats en restaurants i entrades a esdeveniments de diverses característiques–.



Aprofitar les places buides

La clau del model de negoci de Cojetage gira al voltant d'una dada: el 40% dels vols privats, sostenen des d'aquesta firma, volen pràcticament buits. Això fa possible que es venguin bitllets que donen dret a viatges exclusius a partir de 250 euros (el preu màxim pot superar els 2.000).

Amb la irrupció de Cojetage en el sector del transport de luxe, d'alguna manera, l'economia col·laborativa posa un peu en un segment de població que a priori no semblava massa disposat a participar-hi. I si bé Cojetage s'endinsa en el món del luxe, els preus que ofereix són molt més assequibles que els de plataformes com Jetsmarter, pensades per a clients amb alt poder adquisitiu i on, per ser-ne membre, cal fer una aportació inicial de 3.000 i estar disposat a pagar una quota anual de 8.000. Blackjet i Jumpseat són serveis que presenten una oferta similiar a la de Jetsmarter.



Una altra font d'ingressos

A l'aeroport de Girona, els vols privats són una altra font d'ingressos, tot i que molt menys important si es compara amb el pes que tenen els vols comercials en nombre d'operacions i en quantitat de passatgers. Les tarifes d'Aena per al 2017 fixen el preu d'un aterratge a Girona en els 5,69 euros per cada tona mètrica, amb una quantitat mínima per operació de 14,06 euros (Aena situa l'aeròdrom de Vilobí en la tercera categoria d'aeroports més cars). El «servei de trànsit», per la seva banda, costa 3,04 euros per tona mètrica, amb una quantitat mínima fixada en 5,93 euros. En el cas dels vols privats, en aeroports com el de Barcelona-El Prat, Bilbao, Gran Canària i Adolfo Suárez Madrid Barajas, els cost de fer-hi aterrar o enlairar «avions de reacció subsònics civils» pot comportar recàrrecs en el preu oficial de fins al 140%, en el cas d'avions de la categoria 1 (amb un marge acumulat inferior als 5 EPNdB, de l'anglès Effective Perceived Noise level in decibels) que volin entre les 23.00 i les 6.59 hora local.