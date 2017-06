L´Institut Josep Carreras vol obrir a Girona un campus de recerca contra la leucèmia

L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras està interessat a instal·lar-se a Girona. El centre, que és el primer d'Europa dedicat exclusivament a la leucèmia i altres malalties malignes de la sang, està estudiant obrir a Girona un nou campus de recerca vinculat a l'Institut Català d'Oncologia (ICO) de l'hospital Josep Trueta i a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi). Seria el quart, ja que actualment en té dos a Barcelona i un a Badalona.

El doctor Evarist Feliu, president de la comissió delegada i director científic de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, remarca que es tracta d'un projecte incipient en què encara s'està treballant, però que hi ha interès de totes les parts implicades. «Ens hem marcat com a objectiu redactar el quadern de bitàcora fins a finals d'aquest any, per poder-nos-hi posar del tot a partir del 2018», apunta.

Respecte al motiu que els ha fet decidir per Girona, indica que és perquè «s'hi estan fent investigacions molt potents en dos camps de recerca que des de l'Insitut Josep Carreras encara no estan prou explorats, i per tant, ens ajudarien a complementar el que ja estem fent als altres tres centres», indica el doctor Feliu, que també coordina el Campus ICO-Germans Trias i Pujol de Badalona.

En aquest sentit, destaca la tasca desenvolupada per l'ICO Girona en els darrers anys, tant en assistència com en recerca. Afirma que Girona té un servei d'Hematologia «molt consolidat» liderat pel doctor David Gallardo i amb un volum important de pacients, i que en recerca destaca en dos camps concrets que interessen l'Institut Josep Carreras: per una banda, la recerca epidemiològica, i per l'altra, la investigació sobre transplantments i immunitat.

«Girona ha treballat molt bé la recerca epidemiològica, especialment a través del Registre del Càncer, i en el nostre cas és una línia de recerca que tenim dibuixada, però no oberta», explica Feliu, que assenyala que la creació del Campus ICO Girona seria una oportunitat per aprofundir en prevenció de les malalties malignes de la sang, per identificar els factors que predisposen a aquestes patologies i anar per davant de la malaltia, no al darrere.

El de Girona seria el quart campus científic de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, ja que actualment en té tres més que treballen de forma independent però coordinada: del Clínic-Universitat de Barcelona (UB); l'ICO-Germans Trias i Pujol de Badalona i el de Sant Pau, situat en el complex assistencial de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Unitat Docent Sant Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Aquest centre CERCA de la Generalitat va ser fundat el 2015 pel govern català i la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, i aquest mateix any té previst inaugurar a Badalona el nou edifici del Campus ICO/Germans Trias i Pujol, que ha costat entorn de 15 milions d'euros. Serà l'equipament principal de l'institut, tindrà 7.000 metres quadrats i disposarà d'un pressupost anual d'entre 5 i 6 milions d'euros.