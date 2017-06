El mal temps permet una «operació retorn» escalonada tot i les cues

El mal temps va fer que l' «operació retorn» del cap de setmana de Sant Joan fos més escalonada, però tot i això es van viure cues al llarg de tot el dia. A les sis de la tarda ja s'havien fet gairebé la meitat dels desplaçaments previstos, però les carreteres d'accés a la Costa Brava van patir retencions en algun moment o altre.

En coincidir la revetlla de Sant Joan amb un divendres i amb el primer cap de setmana de vacances escolars, el Servei Català de Trànsit patia que la tornada fos igual de complicada que divendres. No obstant això, els vehicles es van anar repartint i el retorn va ser molt més gradual.

Les primeres cues van sorgir a mig matí a l'autopista AP-7. Ràpidament, les congestions també van aparèixer a carreteres secundàries com les que passen per Santa Cristina d'Aro i Blanes (on hi havia cua en els dos sentits).

A la tarda, l'«operació retorn» va augmentar d'intensitat i van aparèixer nous punts de retencions a Cassà de la Selva o Platja d'Aro. Tal com havia advertit el Servei Català de Trànsit, a partir de quarts de sis la tornada va ser més complicada amb més de sis poblacions amb cues.

Les cues a Llagostera van arribar als 7 quilòmetres, que van mantenir-se al llarg de tot el dia. D'altra banda, la C-65 també va ser especialment problemàtica. A banda d'això, la tornada de Sant Joan no va incloure més complicacions ni cap accident destacable. A més, la circulació va ser més fluïda que a l'àrea metropolitana de Barcelona, on es va haver de canviar el sentit d'algunes vies.



El final de l'onada de calor

El mal temps va ser un aliat en aquesta tornada poc accidentada. De fet, durant l'«operació retorn» Protecció Civil de la Generalitat va donar per tancada la segona onada de calor del mes de juny. Les temperatures extremes van coincidir principalment amb la revetlla de Sant Joan.

L'arribada ahir de les primeres pluges va marcar el final d'una onada que va ser més curta i menys intensa que l'anterior. Tot i així, es mantindrà la calor intensa a moltes parts del territori, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.

Des del dia 22 de juny, i segons dades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), «Cat Salut Respon» va rebre 99 trucades relacionades amb l'onada de calor. No obstant això, només 69 van acabar requerint una activació dels metges a domicili o d'ambulàncies del SEM.