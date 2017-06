L'aeroport de Girona registra una mitjana de 113 vols privats al mes

Si es donen les condicions (de trànsit, meteorològiques, etc.), n'hi ha prou amb avisar amb tres hores d'antelació per obtenir el permís del gestor públic Aena per fer arribar un vol privat a l'Aeroport de Girona-Costa Brava, per fer-hi aterrar un jet, en definitiva. Des del gener fins al mes de maig passat, apunten fonts d'Aena, de slots aeroportuaris –en l'argot aeronàutic aquest és el nom que reben els permisos d'entrada i sortida dels aeròdroms– se'n van concedir 568, 113,6 per mes, 3,7 per dia. La majoria d'aquestes aeronaus, ja siguin privades o operades per companyies de transport de viatgers que habitualment es mouen en l'àmbit del luxe, procedien, assenyalen les mateixes fonts, de França, del Regne Unit i d'Espanya. A banda d'obtenir l' slot aeroportuari, aquesta mena de vols també estan condicionats a una altra autorització administrativa, l' slot aeronàutic, que el concedeix Eurocontrol, un organisme integrat per 41 estats membres i dos d'associats que gestiona l'espai aeri europeu i que, entre d'altres, té la missió de garantir que no es produeixin col·lapses.



Girona, una plaça atractiva

En tractar-se d'un aeroport secundari amb un volum de trànsit modest (prop d'1,7 milions de passatgers el 2016), pròxim a Barcelona i a la costa, i que disposa d'instal·lacions de primer nivell per a la recepció de vols comercials, Girona és una plaça atractiva per a aquest tipus de vols. Sense anar més lluny, el darrer Gran Premi d'Espanya de Fórmula-1, celebrat a Montmeló (Vallès Oriental), va dur fins a Vilobí 124 vols privats que transportaven pilots i personalitats fins a Circuit de Catalunya. Va haver-hi 62 arribades i 62 sortides, segons les dades aportades per Aena. La majoria de la seixantena d'aeronaus provenen del Regne Unit, de França, d'Àustria i d'Itàlia.

D'aquell cap de setmana, el diumenge va ser el dia amb més moviment, amb un total de 40 operacions confirmades. També va operar vols privats amb motiu del gran premi de Fórmula 1 (178) l'aeroport de Barcelona-el Prat, amb 98 arribades i 87 sortides. La gran majoria d'aeronaus procedien del Regne Unit i de França. En el cas de Girona, una dels aterratges més «il·lustres» el va protagonitzar Dietrich Mateschitz, l'austríac propietari de Red Bull, que va arribar a l'aeròdrom de Vilobí a bord del seu avió privat, que a la cua duu pintat el logotip de la marca.

Mobile World Congress

Al finals del mes febrer i a principis de març, l'afluència de vols privats també va augmentar a l'Aeroport de Girona, amb 33 operacions programades. El motiu: la celebració a Barcelona del Mobile World Congress (MWC). Aleshores, el dia de més activitat va ser el dimarts 28 de febrer, amb vuit arribades i cinc sortides. La Fórmula-1 i el Mobile han generat, aquest any, el 27% dels vols privats operats a l'aeròdrom de Vilobí d'Onyar.

A banda del propietari de Red Bull, hi ha hagut altres aterratges amb nom propi, a Vilobí. Entre els més sonats s'hi compten els protagonitzats pel cantant Julio Iglesias, almenys en dues ocasions: la primera, l'any 1988. Aquell any va actuar a Peralada i al Camp Nou, a Barcelona, on va congregar 70.000 seguidors. L'artista va tornar a trepitjar la pista de l'aeroport gironí l'any 2008, quan va visitar de nou la Costa Brava, en aquella ocasió per actuar com a cap de cartell del Festival de Cap Roig, a Calella de Palafrugell. Volava en un Grundman G450, que l'any 2009 es va canviar per un model G550 de la mateixa marca.