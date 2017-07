Els comerciants del centre insten l'Ajuntament a demanar la declaració de «zona castastròfica»

L'Agrupació de Comerciants de Girona Centre Eix Comercial demana que l'Ajuntament demani la declaració de zona catastròfica pels carrers més afectats per la tempesta de divendres. L'Associació considera que seria d'ajuda a l'hora de demanar compensacions a les asseguradores. Així ho explicava ahir un dels membres de la junta de govern de l'Agrupació de comerciants Girona Centre, Quim Gubau. «No sabem si l'Ajuntament demanarà la declaració de zona catastròfica o no, però ens facilitaria el procés amb les asseguradores», ha explicat. Gubau és el propietari de cinc botigues de roba i calçat del centre i en totes elles va patir desperfectes per la intensitat de la tempesta. Durant tot el dissabte, explica que van estar treballant per retirar l'aigua i reparar les destrosses. En un dels establiments, el magatzem se'ls va inundar el divendres amb uns 25 cm d'aigua que no van poder retirar fins al dia següent. Tot i haver avisat els serveis d'emergència, explica, no s'hi va desplaçar cap camió dels Bombers i van acabar pagant un camió cisterna perquè els retirés l'aigua.



Pèrdues per no obrir

Gubau quantifica les pèrdues materials en milers d'euros, «però a això cal sumar-hi les destrosses de mobiliari i les vendes que no vam fer en tancar el dissabte i el diumenge». Els comerciants del centre encara no han fet una valoració conjunta dels danys globals «en ser cap de setmana és complicat i prou feina teníem amb les inundacions de les botigues i a casa», diu. La tempesta va ocasionar greus desperfectes als principals eixos comercials de la ciutat. Els establiments del carrer Nou, Migdia, plaça Catalunya i Pare Claret són els que van patir més els efectes de la tempesta. També, però amb menys gravetat, els de Santa Clara. Les botigues encara es recuperen de la tempesta més violenta des del 2002.