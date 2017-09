Augmenten les baralles amb ferits lleus a les nits de les Festes del Tura

Les baralles amb ferits lleus van tenir un augment en les passades festes del Tura. Imma Muñoz, la cap del servei d'Urgències de l'Hospital d'Olot, ahir, va comptar que hi van haver 15 assistències per agressions. Va precisar que no van tractar lesions greus, però sí fractures i nassos trencats. Muñoz va comparar que en les festes del 2016 va haver-hi només 3 assistències per agressions. Va assenyalar que la major part de les assistències van tenir lloc en la nit del dissabte, dia 9 de setembre.

Muñoz va exposar l'augment d'assistències per agressions en un acte, al qual van assistir el regidor de Festes, Josep Berga; el cap dels Mossos d'Esquadra a la ­Garrotxa, Blai Ortiz; el cap de la Policia Local, Ignasi López, i el cap d'Unitat Territorial de Girona dels Bombers, Jordi Martín.

El subinspector dels Mossos, Blai Ortiz, també, va assenyalar l'increment de les baralles per qüestions banals. El cap dels Mossos va situar les baralles entre les 5 i les 6 de la matinada. Va explicar que 3 de les baralles van acabar amb denúncies. Per la seva part, el cap de la Policia Municipal, Ignasi López, va exposar que en les inspeccions a motxilles havien retirat 3 armes prohibides que podien haver tingut conseqüències en una baralla. La Policia Municipal, segons ell, va fer 13 intervencions de droga, que en 10 casos era marihuana, 2 cocaïna i 1 haixix.

López va valorar que la Policia Local no havia tingut cap problema de detencions ni d'accidents d'importància, per la qual cosa es va poder dedicar més a les persones que feien les necessitats al ­carrer.

En aquest sentit, la Policia Municipal va posar 63 denúncies per orinar en la via pública i 1 per embrutar el carrer. Cinquanta-un dels denunciats per fer les necessitats eren homes i 12 eren dones.

Quaranta-vuit dels denunciats eren persones de fora que havien vingut als actes nocturns de la Festa i 15 eren olotins. L'any passat van fer 43 denúncies per fer les necessitats a la via pública.

Pel que fa al consum d'alcohol va haver-hi 18 intoxicacions etíliques. El cap de la Policia Municipal va apuntar que havien buidat ampolles amb alcohol d'alta graduació en possessió de menors.

Per la seva part, el responsable dels Mossos d'Esquadra va enumerar que havien fet 160 lectures de controls d'alcoholèmia i 4 lectures de substàncies estupefaents. De totes les lectures, van obtenir 3 positius administratius i un positiu penal.

En la roda de premsa el cap d'Unitat Territorial de Girona dels Bombers, Jordi Martin, va ressaltar el blindatge del nucli antic amb barreres que impedien el pas de vehicles, perquè la gent pogués gaudir les festes amb seguretat. Martín va exposar que van haver de coordinar el possible pas dels vehicles de bombers per casos d'emergències amb la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i els voluntaris de Protecció Civil.

Martín va indicar que el moviment de gent de les festes havia augmentat els sinistres. Això no obstant, van ser accidents sense conseqüències greus. Un cotxe va topar de costat contra el mur d'una fleca a la plaça Palau i un motorista va col·lidir contra un vehicle a la carretera del Triai, sense ferits.