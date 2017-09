Experts analitzaran l'aprofitament de recursos naturals del Pirineu

Una vintena d'investigadors analitzaran a Queralbs l'aprofitament dels recursos naturals als Pirineus en el marc del X Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs, informen els organitzadors.

El col·loqui, organitzat pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, la Diputació de Girona, la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, l'Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i l'Aran, el Centre d'Estudis Ribagorçans, la Societat Andorrana de Ciències i l'Institut Ramon Muntaner, se celebrarà els dies 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre.

La trobada pretén ser un punt de trobada de la investigació als diferents territoris pirinencs i aquesta edició se centrarà en l'aprofitament dels recursos naturals als Pirineus.

Un total de 23 investigadors de tots els territoris pirinencs participaran amb les seves comunicacions per intentar explicar com la riquesa natural dels Pirineus ha condicionat diferents aspectes d'aquest territori, com les poblacions, les polítiques públiques, les activitats productives, els intercanvis culturals i la vida quotidiana en general. La jornada es dividira en tres àmbits: les dinàmiques socials, econòmiques i culturals en la història, la vida quotidiana i tradicions i l'estat de la qüestió i perspectives de futur.