El procés no entra a Biart

Assistir, actualment, a un acte públic en el qual no es parli del procés ni de la situació política a Catalunya, és gairebé impossible. Que això passi en el Dia Mundial del Turisme que se celebra cada any al Castell de Biart, on han de fer parlaments el conseller Vila i el president de la Federació d'Hostaleria, Antoni Escudero, és utopia. Doncs la utopia es va abastar ahir. Cap dels que van prendre la paraula va parlar de res que no fos turisme, fet que si bé es podia mig esperar del conseller i del president de la Diputació, en el cas d'Escudero va obligar els presents a pessigar-se els uns als altres per comprovar que no somiaven. La qual cosa no significa que Escudero no fos bel·ligerant -fins aquí podríem arribar-, tot al contrari: va alertar de la naixent turismofòbia, considerant que el culpable n'és l'intrusisme, sobretot amb els apartaments turístics il·legals. «Si no es regula el lloguer turístic il·legal, podem morir d'èxit», va advertir. A més, va oferir les mateixes associacions per ajudar a posar fi a aquestes pràctiques «si falten recursos per fer les inspeccions pertinents».

No es va aturar aquí Escudero. Va acusar alguns empresaris d'apujar els preus de forma desmesurada, i també va criticar que -segons ell- a causa de les traves burocràtiques dels ajuntaments, a les comarques de Girona no es construeixin grans complexos de vacances com si es fan a Barcelona i Tarragona. «Ja entenc que els alcaldes tenen moltes pressions, però han de ser valents», va incidir. Va reclamar la creació d'una ciutat turística «de gran luxe», un model, segons Escudero, que s'està estenent a «la competència internacional» i arrela en països com la Xina, el Japó, Dubai o Qatar.

Projectes a Platja d'Aro i Lloret

Ja després dels discursos, Escudero va assegurar que se li han dirigit empresaris interessats en construir aquests grans complexos a Platja d'Aro i Lloret de Mar, però que de moment no ho tiren endavant degut a les traves burocràtiques.

La contundència d'Escudero es va encomanar a la resta de parlamentaris. Així, el president de la Diputació, Pere Vila, va acusar directament alguns ajuntaments de no invertir en turisme els diners recaptats amb la taxa turística.

Fins i tot el conseller Santi Vila, al seu torn va qualificar de «veritables delinqüents» els que van atacar un autobús turístic a Barcelona aquest estiu, afegint que s'ha de «reprovar sense embuts els col·lectius que critiquen i ataquen el turisme». Ja en plena eufòria, va deixar alguns assistents pàlids quan va remarcar que «hem de ser implacables amb els que volen esquivar la legislació». Afortunadament, es referia no al procés català sinó al lloguer il·legal de pisos turístics.

Quaranta anys de Federació

La celebració del Dia Mundial del Turisme ha sigut aquest any especial, ja que s'hi commemoraven els quaranta anys de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona. Per aquest motiu es van lliurar plaques commemoratives a diferents empresaris del sector, a més de diplomes als antics dirigents de l'entitat. Tot en un ambient d'alta seguretat, amb més policies que mai, i amb un aparcament que després d'anys de pols, finalment ha sigut asfaltat.

Com és costum, abans de començar els parlaments i el posterior tiberi/degustació de franc de begudes i menjar -que és el que interessa a la majoria dels centenars d'assistents-, es van haver de fer els honors als vescomtes de Biart -el vescomte canvia més sovint de dona que alguns polítics de jaqueta-, els trabucaires de l'Albera van eixordar els que tenien més a prop i la banda i u cantant líric va interpretar L'Empordà, Els segadors i una ària de Rigoletto. Aquest últim va substituir l'himne d'Espanya que van haver d'aguantar a peu ferm l'any passat les autoritats catalanes. Aquest any, tal com està el pati, Escudero els ho va estalviar.

Les interpretacions de la banda van tenir lloc sota les tres banderes que lluïen a les astes: la d'Europa, la d'Espanya i la... francesa.