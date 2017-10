Dues persones resulten ferides de gravetat en un accident a la Vall d'en Bas

Dues persones resulten ferides de gravetat en un accident de trànsit a la C-152 al seu pas per la Vall d'en Bas.



En el sinistre viari, que s'ha produït pels volts de tres quarts de sis de la matinada, s'hi han vist implicats dos vehicles.



Els serveis d'emergències s'hi han desplaçat amb diversos vehicles (Bombers, SEM i Mossos d'Esquadra)



Com a conseqüència dels fets, dues persones han resultat ferides de gravetat. Una persona greu i l'altra, de poca gravetat. Ambdues han estat traslladades a l'hospital Trueta de Girona.



A banda dels ferits, aquest accident ha provocat afectació viària a la C-152. Aquesta via que uneix la Vall d'en Bas amb Olot ha resultat tallada inicialment durant prop de 20 minuts i després s'hi ha fet pas alternatiu però només hi podien circular els turismes.



Quan faltaven pocs minuts per a les nou del matí, segons el Servei Català de Trànsit, s'ha reobert el pas a tots els vehicles i la situació s'ha donat per normalitzada.





? Situació normalitzada a la C-152 a la Vall d'en Bas (Garrotxa). Hi havia hagut un accident. Via del tot oberta. — Trànsit (@transit) 4 d´octubre de 2017