Comerços de poblacions gironines obren portes aquest 12-O com a mesura de protesta

Aixecar les persianes dels comerços com a mesura de protesta. Aquesta és la decisió que han pres diversos comerciants d'algunes poblacions de la demarcació de Girona aquest dijous 12 d'octubre davant de la situació política que viu Catalunya i com a protesta per l'actitud de l'Estat.

Les associacions de comerciants de les poblacions que no tenen autoritzada l'obertura aquest dijous han deixat via lliure als establiments i alguns d'ells s'han mostrat partidaris d'obrir. És el cas de poblacions com Olot, Torroella de Montgrí, Celrà, Cassà de la Selva, Banyoles o Riudellots de la Selva. Malgrat tot, les associacions de comerciants d'aquests municipis han deixat clar que no lideren la iniciativa i han informat als botiguers que obrir podria comportar sancions en cas de denúncia.



Obertura autoritzada

En d'altres poblacions catalanes els comerços també obriran portes aquest dijous 12 d'octubre però de manera autoritzada. És el cas de poblacions com Berga, Alcanar, Badalona, Girona, l'Hospitalet de Llobregat o Llagostera. Tots aquests ajuntaments van sol·licitar al Departament d'Empresa i Coneixement poder obrir els comerços el 12 d'octubre.

La normativa catalana d'horaris comercials estableix que la Generalitat pot fixar un total de vuit dies festius d'obertura autoritzada. Aquest 2017 els dies d'obertura són el 8 de gener, el 2 de juliol, l'1 de novembre i el 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre. De la seva banda, els ajuntaments poden substituir dos d'aquestes dates o bé afegir dos dies més d'obertura al calendari comercial.