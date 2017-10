La «tronada» torna a la Festa de Banyoles

L'artista Francesc Daranas és l'autor del cartell de les festes de Sant Martirià de Banyoles, que es va presentar ahir. La Festa Major, que el pregó de l'odontòloga forense Anna Hospital obrirà diumenge, se celebrarà del 20 al 23 d'octubre amb la recuperació de l'espectacle pirotècnic la «Tronada», el primer dia, com a novetat destacada.

La programació inclou concerts a la zona de Barraques –on n'hi haurà 10– a càrrec de grups com Krit, Gossos, Auxili, Alidé Sans, Train To Roots, Quimi Portet o Sara Pi. Les audicions de sardanes, la 40a Festa de música per a cobla, exposicions, atraccions per a infants, una volta a l'Estany amb la barca Tirona o la jornada de Sant Martirià al Club Natació Banyoles s'afegeixen al programa. Com també s'hi ha integrat el lliurament de la Medalla d'Or de les Festes de Sant Martirià a l'arquitecte Jeroni Moner, en un acte que se celebrarà el dissabte 21 d'octubre, a dos quarts d'1 del migdia, a la sala d'actes de l'Ajuntament.