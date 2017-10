Beuda encarrega un estudi d'eficiència energètica

L'Ajuntament de Beuda ha encarregat un estudi d'eficiència energètica. Es tracta d'una de les demandes fetes pels veïns en el pressupost participatiu acabat pel maig amb una participació de més d'un 37% dels veïns. L'alcalde de Beuda, Anna Vayreda (PDeCAT), ha explicat que l'Ajuntament espera tenir les conclusions de l'estudi en l'actual tardor per tal de poder aplicar-les al pressupost del 2018.

Vayreda ha assenyalat que l'objectiu és trobar opcions en energies alternatives que puguin reportar en benefici dels veïns. Va posar les plaques solars com un possible exemple. També va assenyalar un lloc de càrrega de vehicles elèctrics que només estigui alimentat amb energia solar. Vayreda va recordar que l'Ajuntament disposa d'una furgoneta elèctrica que és usada per l'agutzil pels trasllats en el terme municipal. L'objectiu és que tota l'energia que es gasti a Beuda sigui de fonts renovables.

Un altre resultat del pressupost participatiu va ser la compra d'una màquina biotrituradora de restes vegetals. Es tracta d'una màquina que serveix per netejar màquines i activitats agrícoles.

Segons Vayreda, és una màquina d'ús comunitari. Els veïns la poden demanar per escrit com si fos un centre cívic. Un cop concedit el permís, han de pagar una taxa que cobreix el manteniment i l'assegurança.