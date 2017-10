Salut recomana a les embarassades que es vacunin de la grip, perquè només ho fa el 3%

La campanya de vacunació de la grip que començarà dilluns insistirà especialment en la immunització de les dones embarassades, ja que actualment només el 3% de les gestants es protegeix. El percentatge queda molt lluny de la cobertura d'altres vacunes, com la de la tos ferina, que supera el 80%, i per això la conselleria es marca com a objectiu arribar al 20% de les dones que esperen una criatura aquest hivern per evitar les complicacions durant l'embaràs i protegir les mares i els nadons.

El secretari de Salut Pública de Catalunya, Joan Guix, va remarcar la importància de protegir les embarassades, «un col·lectiu amb un risc molt important» per això la iniciativa del Departament ha trobat el suport de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia, la Societat Catalana de Pediatria i l'Associació Catalana de Llevadores. I és que els professionals recorden que els canvis immunològics i cardiopulmonars que es produeixen durant la gestació afavoreixen la infecció per grip.

A més, si pateix la malaltia, la dona embarassad té risc de complicacions, hospitalitzacions i fins i tot mort, a més de posar indirectament en perill el nadó, ja que creix el risc de patir un part prematur, baix pes o cesària. Les criatures de menys de sis mesos tenen més risc de complicacions en cas de grip, com vòmits, convulsions febrils, diarres i pneumònia.

La presidenta de l'Associació Catalana de Llevadores, Gemma Falguera, va recordar que «la vacuna és la millor protecció contra la grip per a les embarassades i els nadons», ja que amb la vacunació es generen anticossos protectors que es transmeten al fetus. Perduren en els primers mesos de vida i el protegeixen ja que fins que no té sis mesos de vida no pot rebre la vacuna. Durant la lactància, els anticossos també poden passar a través de la llet materna.

Falguera va explicar que s'aprofitarà la visita en què s'informa a la gestant sobre la importància d'aquesta vacuna per, si vol, vacunar-se al mateix moment, «tal i com es fa amb la tos ferina i que ha donat molt bons resultats».



120.000 vacunes a Girona

Aquest any Salut distribuirà 1.200.000 dosis de vacunes, 120.000 de les quals a les comarques gironines. La durada prevista de la campanya és de dos mesos i les vacunes estaran disponibles a tots els centres d'atenció primària i altres centres vacunals a partir de dilluns, amb l'objectiu que la protecció davant la malaltia sigui òptima quan l'activitat és més alta, entre finals de desembre i principis de gener.

En una roda de premsa a Barcelona, Guix va recordar que «la grip no és una afecció banal». La seva incidència oscil·la entre el 5 i el 20% en la població general i arriba al 50% o més en les persones internades en institucions tancades.

La mortalitat d'aquesta malaltia es produeix principalment en persones grans o amb factors de risc preexistents, per això, a més de les embarassades, altres col·lectius en els que es vol incidir especialment són els majors de 60 anys o les persones amb problemes de salut crònics i factors de risc, com pulmonars, cardiovasculars, diabetis o obesitat mòrbida. També s'han de vacunar les que poden transmetre la grip a persones d'alt risc, especialment els professionals de la salut i els cuidadors, així com policies, bombers, personal de protecció civil o que treballen en emergències sanitàries o en institucions penitenciàries, entre d'altres.

En la temporada passada, l'activitat gripal va ser moderada a Catalunya. Ara bé, es van confirmar 601 casos greus per infecció del virus, el 90% dels quals presentaven un factor de risc. Sis de cada deu d'aquests casos no s'havia vacunat i prop del 80% tenia més de 64 anys. Finalment, van morir 90 persones per la grip l'any passat.