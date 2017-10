Dues dècades combatent l'ictus

La Unitat d'Ictus de l'hospital Josep Trueta de Girona va celebrar ahir el vintè aniversari de la seva creació fent difusió de la malaltia i tasques preventives entre un centenar d'usuaris del centre hospitalari. Aprofitant la commemoració del Dia Mundial de l'Ictus, que és el 29 d'octubre, el Trueta va avançar ahir la celebració i els professionals del Servei de Neurologia van sortir al vestíbul del centre per realitzar proves ecogràfiques per comprovar l'estat de les artèries dels usuaris. A més de fer ecografies de Doppler, que són proves que poden indicar un factor que predisposi a patir la malaltia, els professionals del Trueta també van mesurar la pressió arterial i la glucèmia de les persones que s'hi van adreçar i els van fer recomanacions per evitar algun dels factors de risc, com l'activitat física moderada, mantenir una dieta sana i equilibrada baixa en sal i greixos, no fumar i evitar el consum excessiu d'alcohol.

Creada l'any 1997, la Unitat d'Ictus del Trueta va ser la primera a Catalunya i una de les pioneres de l'Estat. Va nèixer just dos anys després que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomanés que, abans d'una dècada, tots els afectats per un ictus havien de poder ingressar en una unitat especialitzada.

Els professionals de la Unitat van ser líders al país en la publicació de protocols de maneig de pacients en aquesta unitat especialitzada i també van impulsar la implantació rutinària de trombolítics als pacients afectats, una actuació que ha permès, en aquests vint anys, reduir en un terç la taxa de mortalitat que avui se situa al voltant del 8%.

Actualment el servei de Neurologia de l'hospital Trueta, que és el centre de referència pel que fa al tractament dels infarts cerebrals a les comarques girones, s'atenen més de 1.200 ictus l'any. D'aquests, necessiten ingressar a la unitat entre 500 i 600 pacients, el 70% dels quals són autònoms al cap de tres mesos.

Un dels factors que ha incidit en el tractament de l'ictus en aquests anys és la implantació del Codi Ictus, un protocol d'emergència per atendre la malaltia de la manera més ràpida i coordinada possible, ja que el temps és clau per al pronòstic del pacient.



Cada cop més Codis Ictus

El Codi ictus és un codi d'emergència que s'activa a partir de la xarxa d'hospitals comarcals, de referència i terciaris, i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Es va posar en marxa a Catalunya l'any 2006, però a la regió sanitària de Girona ja funcionava des del 2002.

Aquest model sectorial permet identificar ràpidament els malalts amb ictus agut i amb determinades característiques clíniques (criteris d'activació del Codi ictus) i traslladar-los, el més aviat possible, fins a l'hospital de referència més proper amb capacitat per avaluar-los, diagnosticar-los i tractar-los, si fos necessari, amb fàrmacs trombolítics, els que han mostrat ser més eficaços en el tractament de l'infart cerebral en les primeres hores, i que a l'hospital Trueta s'administren de forma habitual. Aquest tractament consisteix en l'intent de dissolució del trombe que ha clos l'artèria i que dificulta la correcta circulació cerebral.

L'activació del Codi Ictus ha anat augmentant any rere any des de la seva implantació. A les comarques gironines l'any 2016 es va activar fins a 528 vegades, un 9 % més que el 2014, i molt lluny de les 104 de fa quinze anys.

I és que el temps transcorregut entre l'aparició dels símptomes de l'afectació cerebrovascular i l'administració del tractament és importantíssim, ja que com menys temps passa més probabilitats de recuperació té el pacient.