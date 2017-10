Les primeres actuacions de millora al Nucli Antic d'Olot es faran a principis del 2018

L'Ajuntament d'Olot ha donat a conèixer aquest dilluns el Diagnòstic Participatiu del Pla Integral d'Accions de Millora (PIAM) del Nucli Antic d'Olot. En aquest document, s'ha analitzat la situació d'aquesta zona cèntrica a partir de 58 indicadors i els més de 1.500 comentaris de ciutadans recollits en aquest procés que completa la segona fase. Entre les principals línies de treball que es desprenen en el diagnòstic hi ha la necessitat de recuperar el patrimoni històric, generar una nova centralitat i millorar les condicions per viure al barri. Aquestes són les directrius que hauran de seguir els dos projectes "catalitzadors" que es decidiran també en un procés participatiu que s'allargarà uns dos mesos. La previsió és que les dues primeres actuacions de millora es facin a principis del 2018 amb un pressupost de 150.000 euros en total.

Els encarregats de donar a conèixer el Diagnòstic Participatiu han estat Estanis Vayreda, regidor de l'Ajuntament d'Olot encarregat del PIAM del Nucli Antic i Consol Prados, tècnica de l'oficina d'innovació urbana Paisatge Transversal coordinadors del disseny col·laboratiu de Pla. El document inclou tres àmbits, com són procés participatiu, resultats dels indicadors i conclusions i la definició de les directrius estratègiques.

Pel que fa al procés participatiu, aquest ha comptat amb més de 350 qüestionaris sobre l'estat i opinió de ciutadans, més de 300 participants a les activitats i els 18 agents que han format part del Grup Motor del PIAM. Consol Prados ha destacat que els participants a les activitats tenien sobretot entre 36 i 45 anys i que alguns eren del Nucli Antic però també n'hi havia d'altres punts de la ciutat i de fora.

D'altra banda, s'han tingut en compte 58 indicadors que s'han calculat amb informació de totes les àrees del consistori corresponents a quatre àmbits: habitatge i inclusió, patrimoni i identitat, convivència i connectivitat i diversitat d'usos. Entre les necessitats detectades, hi ha per exemple el deteriorament i envelliment dels edificis, problemes de mobilitat amb el vehicle privat a la trama urbana així com la necessitat de fomentar la diversitat de l'activitat econòmica i la reobertura de locals comercials tancats.

D'aquesta manera, s'han establert tres principals eixos de treball que són els que hauran de seguir les primeres actuacions del PIAM, com és generar una nova centralitat al Nucli Antic –atraient noves activitats, tenint en compte la identitat i història del barri i dinamitzant espais tancats-; millorar les condicions per viure a la zona –afavorint la rehabilitació, millorant la mobilitat i treballant per l'accés a un habitatge digne- i recuperar el patrimoni històric –frenant la deterioració dels edificis i ampliant l'oferta turística-.

Vayreda ha explicat que "a partir d'ara, s'inicia una nova etapa que permetrà concretar les accions", tot recordant que als pressupostos de l'any vinent ja hi ha una partida de 150.000 euros per a aquest propòsit. Les dues actuacions de millora seran una realitat a principis del 2018. Abans, però, caldrà dur a terme la tercera fase del procés participatiu, que durarà uns dos mesos i que comptarà amb el grup polític-tècnic del PIAM i la participació ciutadana, incloent tallers oberts, accions i reunions amb agents implicats.